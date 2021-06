Unfall in Danndorf 92-jährige Autofahrerin rammt in Danndorf einen Kastenwagen

Nahezu ungebremst ist am Samstag gegen 11.30 Uhr in der Grafhorster Straße in Danndorf eine 92 Jahre alte Autofahrerin in einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten VW-Kastenwagen gefahren.

Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 20.000 Euro

Die 92-Jährige wurde bei dem Unfall nach Angaben der Polizei leicht verletzt. „Anwohner kümmerten sich bis zum Eintreffen eines Rettungswagens um die 92-Jährige“, heißt es im Polizeibericht weiter. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Gesamtschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen der Beamten auf mindestens 20.000 Euro belaufen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de