Kulturverein Helmstedt bittet zum Tango ins Kloster Mariental

Helmstedt. Am 18. Juli, spielt in Mariental die Tangoband des Staatsorchesters Braunschweig.

Foto: Lorenz Flatt / Kulturverein HE

Nachdem das mehrmals verschobene Pfingstkonzert dann doch noch Ende Juni bei bestem Wetter im Helmstedter Juleumshof stattfinden konnte, kündigt der Helmstedter Kulturverein weitere Musikveranstaltungen an.

Beim Konzert in Mariental am Sonntag, 18. Juli, werden Tangoklänge im Kreuzganghof des Klosters erklingen. Unter dem Motto „Paganini meets Piazzolla“ spielt die Tangoband des Staatsorchesters Braunschweig Stücke von Paganini, Vivaldi, Tartini, Monti und eben Piazzolla.

Die Moderation liegt in den bewährten Händen des künstlerischen Leiters Martin Weller. Das Konzert findet ab 16 Uhr im Rahmen der Aktion „Wir kommen zu Ihnen“ des Staatstheaters Braunschweig statt.

Bei instabiler Wetterlage würde der Veranstalter dem Konzert in das Refektorium des Klosters ausweichen – sofern es die Infektionslage ermöglicht. In jedem Fall sollen die Tickets erst nach dem Konzert bezahlt werden, um Rückerstattungen im Falle einer notwendig werdenden Absage zu vermeiden.

Die auch als KULTOUR bekannte Konzertreihe macht am 8. August in Harbke Station. Am 12. September ist ein großes Festkonzert auf dem Juleumshof geplant.

Details zum Programm finden sich auf der Homepage www.grenzenlos-klassik.de, über die Interessenten auch die Eintrittskarten buchen können. Dabei werden auch die benötigten Kontaktdaten erhoben.

pax

