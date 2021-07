Kein zweites Becken für das Hallenbad Königslutter

Der Traum, dass das Hallenbad in Königslutter um ein zweites Becken erweitert werden könnte, ist vorerst vom Tisch. Zwar gab das Niedersächsische Innen- und Sportministerium gerade die Bewilligung für eine Förderung der energetischen Sanierung, doch für die Erweiterung gab es kein Geld. Mit knapp 170.000 Euro soll lediglich die Erneuerung der Südfassade unterstützt werden.

Seit 2019 beschäftigten sich die Stadtwerke Königslutter mit dem Sportstättensanierungsprogramm, blickt Geschäftsführer Christian Seidenkranz zurück. Damals wurde das auf vier Jahre begrenzte Programm des Landes neu aufgelegt, und Königslutter stellte den ersten Antrag. Der beinhaltete zum einen die Sanierung der noch originalen Glaswand aus den 1970er Jahren sowie zum anderen den Anbau inklusive eines Therapiebeckens. Geschätzte Gesamtkosten: über eine Million Euro. Doch das wurde abgelehnt.

Anbau nicht förderfähig

Im Folgenden habe Bürgermeister und Stadtwerke-Aufsichtsratsvorsitzender Alexander Hoppe Kontakt mit dem Ministerium aufgenommen, um die Chancen bei einer erneuten Antragsstellung zu erfragen, berichtete Seidenkranz. Es sei ihm mitgeteilt worden, dass der Anbau in Königslutter wahrscheinlich nicht förderfähig sei. „Im Aufsichtsrat haben wir dann beschlossen, den Antrag nur auf die energetische Sanierung zu reduzieren und ihn im März dieses Jahres erneut gestellt“, berichtete Seidenkranz.

Dass Königslutter in der aktuellen Förderrunde bedacht wurde, darüber sei bisher lediglich eine von Innenminister Boris Pistorius unterschriebene Information eingegangen. „Darin steht, dass der Bewilligungsbescheid und was damit einher geht zeitnah zugestellt werde“, zitierte Seidenkranz daraus. „Was auch immer das heißen mag.“

Konkrete Planung beginnt

Offiziell weiß der Geschäftsführer also noch nicht, ob es wirklich die öffentlich mitgeteilten 168.493 Euro sind. In einer vom Innenministerium veröffentlichten Liste allerdings wird der Betrag genannt. Laut dieser Liste ist die Lutterwelle eines von lediglich insgesamt drei Hallenbädern, die gefördert werden. Bei der Mehrzahl der insgesamt über 60 Projekte handelt es sich um Maßnahmen in und an Sporthallen. Darunter auch vier weitere Projekte im Landkreis Helmstedt.

Mit der Planung für die Fassadensanierung werde man nicht warten, verdeutlichte Christian Seidenkranz unterdessen. Derzeit gebe es nur eine Vorplanung, jetzt gehe es darum, Planungsangebote einzuholen. Ersetzt werden soll die gesamte Glasfront auf der Südseite, die noch aus den Erbauungszeiten stammt. „Das Ständerwerk wird komplett entfernt und durch eine neue Verglasung mit Dämmung nach aktuellem Stand ersetzt“, führte der Geschäftsführer aus.

Letzte große Investition

Mit diesem Teil sei die energetische Sanierung des Hallenbads dann abgeschlossen. „Wir haben nach und nach immer wieder etwas gemacht“, sagte Seidenkranz, dazu zählt beispielsweise die Erneuerung der Hallendecke. Realistischerweise gehe er davon aus, dass die Bauarbeiten nicht mehr in diesem Jahr, sondern kommenden Sommer stattfinden werden. Zwar werde auch weiterhin etwa in Technik investiert, doch baulich gesehen wäre es dann die vorerst letzte Investition dieser Größenordnung.

