Unbekannte entsorgen illegal Abfall im Wald bei Rennau

Querenhorst. An der Kreisstraße 5 haben Unbekannte in einem Waldstück illegal Abfall entsorgt – zum Teil wahrscheinlich asbesthaltig, so die Polizei.

In einem Wald an der Kreisstraße 51 zwischen Querenhorst und Rennau hat eine Zeugin nach Polizeiangaben am Montag illegal entsorgten Abfall entdeckt. Es handele sich um mehrere Wellplatten. Die Polizei habe daraufhin den Bereich abgesucht und in einem Seitenweg Kunststoffteile eines ehemaligen Schnellkomposters sowie mehrere Kartons mit insgesamt 13 Behältnissen einer Spezial-Dispersionsfarbe entdeckt. Die Gebinde seien zum Großteil noch gefüllt gewesen. Ob Farbe ins Erdreich gelangt ist, werde geprüft.

Beamte entdecken 20 Platten Welleternit

Wenige hundert Meter weiter hätten die Beamten 20 Platten Welleternit entdeckt, wahrscheinlich asbesthaltig. Die überwiegende Größe 200 x 100 Zentimeter. Der Landkreis Helmstedt müsse sich um die fachgerechte Entsorgung kümmern. Zeugen: (05351) 5210.

