Herzenswunsch-Krankenwagen: Lehrer Vereine spenden 5000 Euro

Für ein besonderes humanitäres Projekt, den Herzenswunsch-Krankenwagen des Malteser Hilfsdienstes, spendeten der Kulturverein Lehre dank großzügiger Unterstützung von Jürgen Kirchmann und der Verein Palliativ-Netzwerk Gemeinde Lehre insgesamt 5000 Euro. „Wenn die Kräfte schwinden, will das Herz oft Abschied nehmen – von einem besonderen Ort oder einem geliebten Menschen in der Ferne“, wird das Projekt des Herzenswunsch-Krankenwagens in einer Broschüre des Malteser Hilfsdienstes beschrieben.

„Auch hier bei uns in der Gemeinde Lehre gibt es Schwerstkranke mit solch einem Wunsch, den sie sich aber vielleicht nicht leisten können oder sich das nicht mehr zutrauen. Und genau da setzen die nun übergebenen Spenden an“, erklärte Jürgen Kirchmann im Rahmen der symbolischen Geldübergabe vor dem Rathaus in Lehre.

Zentrale Ansprechstelle in Hannover

„Wir haben eine zentrale Ansprechstelle für ganz Niedersachsen in Hannover. Von dort nehmen wir dann Kontakt zu regionalen Standorten wie zum Beispiel Braunschweig und Wolfsburg auf, organisieren und klären alles, um den persönlich-individuellen Herzenswunsch zu erfüllen“, berichtete Christoph Mock, beim Malteser Hilfsdienst Projektleiter Herzenswunsch-Krankenwagen.

So würden auch alle medizinischen Aspekte vor der Erfüllung eines Herzenswunsches geklärt, unterwegs und am Wunschort würden die unheilbar kranken Menschen dann von ehrenamtlichen, speziell geschulten Sanitäterinnen und Sanitätern begleitet.

Zwei Standorte werden mit Spende unterstützt

„Es sind manchmal die ganz einfachen, naheliegenden Wünsche, deren Erfüllung bei den Schwerstkranken aber ein ganz tiefgehendes Gefühl der Zufriedenheit auslöst“, berichtete Brigitte Netwall, Vorsitzende des Palliativ-Netzwerkes Gemeinde Lehre und beruflich als Palliativpflegekraft tätig.

Mit den 3000 Euro vom Kulturverein und den 2000 Euro vom Palliativ-Netzwerk sollen die Standorte Braunschweig und Wolfsburg des Herzenswunsch-Krankenwagens unterstützt werden.

Kontakt: Herzenswunsch-Krankenwagen des Malteser-Hilfsdienstes: (0511) 9598631.

