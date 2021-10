Fahrer flüchtet in Schöningen und rammt Haus – Polizist verletzt

Eine Verfolgungsfahrt begann am Montag in Schöningen und endete an einer Wand in Hötensleben. Der Fahrer wird noch gesucht.

An einer Hauswand in Hötensleben endete am Montagabend die Verfolgungsfahrt eines flüchtenden Pkw-Fahrers. Der Passat-Fahrer hatte sich laut Mitteilung der Polizei in der Büddenstedter Straße in Schöningen einer Verkehrskontrolle entzog.

Der Passat-Fahrer flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Hötensleben. Vor einer 90-Grad-Kurve in der Poststraße in Hötensleben bremste der flüchtende Pkw-Fahrer plötzlich sehr stark ab. Der folgende Streifenwagen bremste ebenfalls, konnte eine Kollision mit dem Fluchtfahrzeug aber nicht mehr verhindern. Durch diese Kollision wurden beide Fahrzeuge in ein angrenzendes Haus geschoben. Der Passat-Fahrer konnte die Fahrt fortsetzen; am Streifenwagen entstand Totalschaden.

Polizeibeamter wird in Helmstedter Klinik gebracht

Bei dem Unfall wurde der 26-Jährige Polizeibeamter verletzt und musste in der Klinik in Helmstedt behandelt werden. Er ist aktuell nicht dienstfähig. Das Haus ist schwer beschädigt, die Bewohner unverletzt. Die Überprüfung der Statik dauert an. Während der Verfolgung wurden nach bisherigen Ermittlungen keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Einem Polizeibeamten war in seiner Freizeit das verdächtige Fahrzeug in der Hoiersdorfer Straße aufgefallen. Der Polizist verständigte die Beamten der Dienststelle Schöningen, die sofort erschienen. Die Streifenbesatzung sei hinter dem Passat her gefahren und habe eindeutige Anhaltesignale gegeben. Der Fahrer wendete sein Fahrzeug und wollte in die Moltkestraße abbiegen.

Beifahrerin des Streifenwagens will Fahrer zum Anhalten bewegen

Die Beifahrerin des Streifenwagens stieg aus, um den Pkw-Fahrer zum Anhalten zu bewegen. In diesem Moment gab er Gas und fuhr auf die Beamtin zu. Nur durch einen beherzten Sprung zur Seite konnte ein Zusammenstoß vermieden werden. Die Beamtin wurde nicht verletzt.

Der 26-Jährige nahm nun allein die Verfolgung auf und forderte zeitgleich Unterstützung an. Nach dem Unfall in Hötensleben verlief eine Fahndung der nun eingetroffenen Unterstützungskräfte nach dem Fahrer negativ.

Am Haus entsteht erheblicher Sachschaden

An dem Haus sei erheblicher Sachschaden entstanden. Zur Überprüfung der Statik wurde ein Sachverständiger des THW hinzugezogen. Die Hausbewohner wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevierkommissariat Oschersleben. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an.

Des Weiteren wurde eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr durch die Beamten des Polizeikommissariates Schöningen gefertigt.

red

