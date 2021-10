Königslutter. Weil die 30-jährige Verbindung zu Gommern im vergangenen Jahr nicht gefeiert werden konnte, wurde das nun in Königslutter nachgeholt.

Neuer Gedenkstein in Königslutter erinnert an Partnerschaft

Nicht nur 30 Jahre Deutsche Einheit wurde im vergangenen Jahr gefeiert, auch Königslutter und Gommern begingen ihre 30-jährige Städtepartnerschaft. Dieser Austausch sei nach wie vor wichtig, stellte Königslutters Bürgermeister Alexander Hoppe heraus. Konnte zu den Jubiläen trotz Pandemie noch eine Feierlichkeit in Sachsen-Anhalt stattfinden, musste der geplante Gegenbesuch wegen Corona verschoben werden. Deshalb wurde erst jetzt ein Gedenkstein auch in Königslutter enthüllt.

An beide 30-jährigen Ereignisse erinnert die Inschrift auf der Tafel. Der Stein, an dem sie angebracht ist wurde vom Steinmetzzentrum Königslutter gefertigt und steht passenderweise in der nach der Stadt benannten Gommernstraße. Direkt angrenzend befindet sich der Tauntonring, benannt nach der englischen Partnerstadt Königslutters.

Intensiver Kontakt zwischen den Städten

Zur Enthüllungszeremonie am Freitag war eine Abordnung aus Gommern gekommen unter anderem vertreten durch Bürgermeister Jens Hünerbein und die Stadtratsvorsitzende Margrit Peters. Auch für Königslutter nahmen Rats- und Ortsratsvertreter an der kleinen Zeremonie teil. „Über die Zeit haben sich intensive Kontakte entwickelt“, betonte Königslutters Bürgermeister Hoppe unserer Zeitung gegenüber.

Das Stadtwappen Gommerns wird das Steinmetzzentrum in Stein meißeln. Foto: Helge Landmann / regios24

Sei die Partnerschaft anfangs sozusagen mit einer Aufbauhilfe für Verwaltung, Kommune und Strukturen verbunden gewesen, würden mittlerweile vergleichbare Fragestellungen diskutiert und besprochen. Aus den ähnlichen Größen und Strukturen der beiden Städte, entstünden ähnliche Fragestellungen. „Wir stehen zwar nicht jede Woche in Kontakt, aber dafür regelmäßig“, stellte Hoppe heraus.

Gedenkstein steht auch in Gommern

Der Austausch sei wichtig und eine gute Unterstützung, das habe sich auch während der Pandemie gezeigt. Zwar sei diese Städtepartnerschaft nicht unbedingt vergleichbar mit anderen, bei denen vor allem die jährlichen größeren Reisen im Vordergrund stünden, dennoch fänden regelmäßige Gegenbesuche statt. Zu den festen Terminen im Jahr gehöre etwa der Neujahrsempfang in Gommern, gab Hoppe an.

Die nun nachgeholte Enthüllung des Gedenksteins sei ein willkommener Anlass für ein Wiedersehen gewesen. Ein entsprechendes Exemplar steht seit vergangenem Jahr im Gesteinsgarten Gommerns, der größten unter freiem Himmel angelegten Gesteinssammlung Deutschlands. Am Freitag war außerdem noch ein weiteres Projekt auf den Weg gebracht worden.

Stadtwappen und Spendenscheck

Königslutters Steinmetzzentrum soll das Stadtwappen Gommerns in Stein meißeln. Den Entwurf dafür präsentierte Leiter Olaf Bunger den Gästen. Und Geschenke dürfen zu einem Jubiläum auch nicht fehlen. Jens Hühnerbein überreichte seinem Königslutteraner Kollegen einen Spendenscheck in Höhe von 400 Euro für eine Sitzbank.

