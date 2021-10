45-Jähriger fährt ohne Licht und berauscht bei Ochsendorf auf A2

Ochsendorf. Wie durch ein Wunder gab es keine Verletzten – ein 45-Jähriger ist am Montag berauscht, ohne Licht und in Schlangenlinien auf der A2 gefahren.

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass ein wahrscheinlich unter Betäubungsmitteln stehender 45 Jahre alter Fahrzeugführer aus Detmold aus dem Verkehr gezogen wurde.

Der Mann fiel einem Zeugen schon auf dem Autohof Ochsendorf auf

Wie die Polizei meldet, hatte alles am Montagabend gegen 22.20 Uhr auf dem Autohof in Ochsendorf an der A2 begonnen. Hier bemerkte der Zeuge den 45-Jährigen, wie er bei Dunkelheit ohne Licht und nur mit eingeschalteter Warnlichtanlage mit seinem Auto über das Gelände eines Schnellrestaurants und einer Tankstelle fuhr. „Dabei hatte er sämtliche Fenster heruntergelassen, hörte laute Musik und warf Getränkedosen in seinem Fahrzeug umher“, heißt es im Polizeibericht.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Zeuge meldete der Polizei seine Beobachtungen, worauf sich ein Streifenwagen zur Überprüfung auf den Weg nach Ochsendorf machte. „Als nun der 45-Jährige mit seinem Wagen unter lautem Hupen und starker Beschleunigung die Straße Am Mühlenhop und anschließend den dortigen Kreisel mehrfach durchfuhr, alarmierte der Zeuge abermals die Polizei und hielt per Telefon die Verbindung“, heißt es im Polizeibericht weiter.

Die Fahrt ging nun über den Autobahnzubringer auf die A 2 in Richtung Hannover. Hier beobachtete der Zeuge, dass der Kleinwagen weiterhin ohne Abblendlicht und weiter mit eingeschalteter Warnblinkanlage sämtliche Fahrstreifen in Schlangenlinien befuhr. „Dabei wurden Geschwindigkeiten von 140 km/h erreicht. Die Polizei war mittlerweile ebenfalls mit mehreren Streifenwagen mit Blaulicht und Martinshorn auf der Autobahn und konnte letztendlich mit ihren Einsatzfahrzeugen in Höhe des Parkplatzes Essehof Nord den Wagen stoppen und den Fahrzeugführer kontrollieren“, melden die Beamten.

Der 45-Jährige fuhr ohne Licht und in Schlangenlinien über alle Fahrspuren der A2

Hierbei sei deutlich geworden, dass der 45-Jährige anscheinend unter starkem Medikamenten- oder Betäubungsmitteleinfluss stand. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo ihm Blutproben entnommen wurden. Ferner beschlagnahmten die Beamten den Führerschein des 45-Jährigen und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher.

„Dass es bei diesem Vorfall keine Toten und Verletzten gab, ist der besonnenen Fahrweise der Autofahrer und dem schnellen und umsichtigen Handeln der Polizei zu verdanken. Allerdings auch dem Zeugen, der nicht lange zögerte und die Ordnungshüter alarmierte, ständig die Verbindung zur Polizei hielt und so eine genaue Standortmeldung abgeben konnte“, loben die Beamten.

Die Polizei sucht nun in diesem Zusammenhang weitere Zeugen, Gefährdete oder Geschädigte und bittet diese, sich unter (05353) 94105-0 zu melden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de