Helmstedt. Die Täter gelangen zunächst unter einem Vorwand in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses.

Die Täter sind in einen Keller eingebrochen.

Diebstahl in Helmstedt

Diebstahl in Helmstedt Autofelgen aus Keller in Helmstedt gestohlen

Acht Fahrzeugfelgen teilweise mit Bereifung haben Unbekannte bei einem Kelleraufbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Friedrichstraße in Helmstedt entwendet. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat sich zwischen Donnerstagabend 21 Uhr und Freitagvormittag 10.30 Uhr. Der entstandene Schaden wird auf 400 bis 500 Euro geschätzt.

Nach derzeitigem polizeilichen Ermittlungsstand gelangten die Unbekannten möglicherweise unter einem Vorwand in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. Hier begaben sie sich ungehindert in das Kellergeschoss und öffneten gewaltsam die betroffene Kellerparzelle.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Täter mit Fahrzeug unterwegs

Anschließend entwendeten sie die acht Felgen und verließen den Ort des Geschehens. Die Polizei ist sich sicher, dass die Täter mit einem Fahrzeug unterwegs waren, um ihre Beute abtransportieren zu können. Von daher hoffen die Ermittler darauf, dass Nachbarn, Anwohner oder Passanten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und bitten um Hinweise an das Polizeikommissariat in Helmstedt unter (05351) 521-0.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de