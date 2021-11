Die 31-jährige Sandra Sauerbrei hat mit Beginn des Schuljahres 2021/22 die Leitung der Grundschule in Lehre übernommen. Sauerbrei stammt aus Thüringen, hat in Göttingen studiert und vor der Aufnahme der Tätigkeit in Lehre die Grundschule Volpriehausen bei Uslar geleitet.