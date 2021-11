Der Feldhamster im Landkreis Helmstedt soll geschützt werden

Im vergangenen Jahr verkündete die International Union for Conservation of Nature, dass der Feldhamster (Cricetus cricetus) mittlerweile weltweit vom Aussterben bedroht ist. Der kleine Nager, der noch bis in die 1960er-Jahre als Ernteschädling auf Getreidefeldern bekämpft wurde, ist nunmehr kaum noch in der Feldmark anzutreffen. Die letzten bekannten Vorkommen des Feldhamsters im Landkreis Helmstedt befinden sich in den Gemarkungen Heeseberg und Jerxheim, wie der Landkreis Helmstedt mitteilt.

Der Landkreis Helmstedt hat Schutzmaßnahmen zur Rettung des Hamsters ergriffen

„Im Landkreis Helmstedt werden rund 42.000 Hektar landwirtschaftlich genutzt. Hiervon werden über die Hälfte aller Ackerflächen mit Getreide bestellt. Nach der Getreideernte fehlt dem Hamster ein sogenannter Rückzugsraum. Denn wenn alles zum gleichen Zeitpunkt geerntet wird – meist ab Ende Juli –, liegt der Acker blank. Gerade, wenn das Weibchen seinen zweiten Wurf hat, finden die Hamster keine Deckung mehr und auch keine Nahrung“, sagt Volker Meier, Geschäftsführer beim Niedersächsischen Landvolk Braunschweiger Land.

Der Landkreis Helmstedt hat daher gemeinsam mit dem Niedersächsischen Landvolk Braunschweiger Land und der Ökologischen Station Aller/Oker (ÖNSA) Schutzmaßnahmen ergriffen, um die Vorkommen des Feldhamsters zu erhalten und zu stärken.

Für Flächen von insgesamt 30 Hektar gibt es Vereinbarungen mit Landwirten

Landwirtinnen und Landwirten, auf deren Flächen sich Feldhamster befinden oder dort geeignete Lebensräume vorfinden, sei die Möglichkeit eröffnet worden, eine Vereinbarung abzuschließen, bei der die Ernte „hamsterfreundlich“ durchgeführt wird. Die dadurch entstandenen Einbußen bei der Ernte würden durch den Landkreis Helmstedt finanziell ausgeglichen. Für Flächen von insgesamt 30 Hektar hätten mit mehreren Landwirten Vereinbarungen abgeschlossen werden können. Die Schutzmaßnahmen sollen nach Angaben des Landkreises im kommenden Jahr fortgeführt werden.

Wer am Schutzprogramm teilnehmen möchte, kann sich an die Ökologische Nabu-Station Aller/Oker wenden: Nicole Feige, (01590) 4537728. Weitere Infos zum Schutzprogramm unter www.oensa.de/feldhamsterschutz

red

