Dieb bestiehlt in Helmstedt stark Sehbehinderten

Ein Diebstahl hat sich am Dienstagmorgen an einer Bushaltestelle in der Leuckartstraße in Helmstedt ereignet, wie die Polizei mitteilt. Zwischen 9 und 9.30 Uhr habe dort ein 76-jähriger stark sehbehinderter Rentner gewartet. Ein Unbekannter habe ihn angesprochen und um 2 Euro für einen Parkscheinautomaten gebeten. Der ältere Herr habe helfen wollen und sein Portemonnaie herausgeholt Als er nach der 2-Euro-Münze gesucht habe, sei ihm sein Blindenstock aus der Hand gefallen. Während er sich nach dem Stock gebückt habe, um ihn aufzuheben, habe der Unbekannte gesagt, dass er das 2-Euro-Stück in der Geldbörse gefunden und herausgenommen habe. Danach sei der Unbekannte verschwunden.

Der Mann beschreibt den Täter als etwa 1,55 Meter groß und nicht deutscher Herkunft

Erst zu Hause habe der Senior bemerkt, dass ihm ein hoher dreistelliger Geldbetrag aus der Geldbörse entwendet worden war. Der Mann beschreibt den Täter als etwa 1,55 Meter groß und nicht deutscher Herkunft. Da die Bushaltestelle an der Leuckartstraße direkt vor dem Gebäude einer großen Krankenversicherung liege, hoffen die Ermittler darauf, dass Mitarbeiter möglicherweise den älteren Herrn gesehen und den Täter beobachtet haben. Auch sei denkbar, dass Vorbeifahrende, andere Wartende an der Bushaltestelle oder Fußgänger die Szenerie beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache am Ludgerihof unter (05351) 521-0 entgegen.

