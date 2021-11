Einbrecher klauen Schmuck im Kreis Helmstedt

Helmstedt. In Schöningen sind Einbrecher in ein Wohnhaus eingestiegen und haben Schmuck geklaut. Die Polizei bittet um Hinweise.

In Wolfsburg in der Burgstraße haben Einbrecher Schmuck geklaut. (Symbolbild)

Am Wochenende haben Einbrecher Schmuck aus einem Wohnhaus in Schöningen in der Burgstraße gestohlen. Unbekannte haben gewaltsam ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes geöffnet und sind in das Einfamilienhaus eingedrungen, meldet die Polizei. Die Diebe durchsuchten sämtliche Räume und erbeuteten Schmuck. Bisher kann die Polizei den Wert nicht beziffern.

Die Hausbesitzer hatten am Freitagnachmittag, 26. November, gegen 16.00 Uhr das Haus verlassen und waren am Sonntagmorgen, 28. November, gegen 10.00 Uhr zurückgekehrt. Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeiwache am Burgplatz, Telefon 05352/95105-0.

red

