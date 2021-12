Im Helmstedter Volkspark hängen gemalte Lichtblicke

Wenn Kunstausstellungen in Galerien corona-bedingt wenig Zulauf erfahren, dann kommt die Kunst eben zu den Menschen. Not macht erfinderisch, Künstlerinnen und Künstler sind es von jeher. Der neue Verein „Kühne Kunst“ hat daher ein Teil seiner Werke nach draußen gebracht, und zwar auf das Gelände des Alten Friedhofs in Helmstedt.

Dort sind sieben großformatige Werke von Julia Wally Wagner zu sehen. Es sind auf Planen gedruckte Nachbildungen von Aquarellen, die die Helmstedter Künstlerin ursprünglich als Postkarten-Motive entworfen hat.

Nun hängen sie zwischen den Bäumen auf dem alten Friedhofsgelände entlang der Gustav-Steinbrecher-Straße, das man heute Volkspark nennt. Am Wochenende gab es eine offizielle kleine Einweihung mit geladenen Gästen.

Sturm rüttelt an Drahtseilen

Zum Glück hatten die Künstlerin und Petra Schadebrodt vorher die bereits gehängten Planen inspiziert und dabei festgestellt, dass der Sturm einige Schrauben und Krampen gelöst hatte. Zwei zufällig vorbeikommende Passanten halfen mit, die etwa 2,50 mal 1,50 Meter großen Gebilde nun sturmfest zu machen. Petra Schadebrodt ist Co-Vorsitzende des Vereins. Geführt wird er von Sybille Mattfeldt-Kloth.

Als die Eröffnungsgäste kamen, erzählte die Künstlerin etwas zur Entstehungsgeschichte ihrer Werke. Es sind bunte Landschaftsszenen, reine Fantasiemotive, die am Küchentisch entstanden sind. Nun auf das große Format aufgeblasen, wirken sie wie eine Traumkulisse, die mit der wahren Umgebung gut kommuniziert – besonders im Dezember. Denn die richtigen Bäume, die den aufgehängten Bildern einen Rahmen geben, sind kahl – die abgebildeten Exemplare dagegen stehen für das Erblühen von Leben.

Farbenfreude trotzt düsteren Zeiten

„Ja, es stimmt. Es sollen Lichtblicke sein in diesen düsteren Zeiten“, erklärte Julia Wally Wagner. Offenbar erkennt das interessierte Publikum ihr Anliegen auf Anhieb. Eigenem Bekunden nach wurde sie von Leuten angerufen, die sie nicht kennt. Der Tenor dieser Anrufe: ein großes Dankeschön für die betrachtete Farbenfreude.

Im kommenden Frühjahr soll ein Projekt mit Kindern und Jugendlichen die aktuelle Ausstellung im Volkspark ablösen. Danach ist eine Zusammenarbeit mit der Stiftung Neuerkerode geplant.

Die Indoor-Galerie, es sind Räume am Helmstedter Lindenplatz, besteht weiterhin. Dort stellen Wagner und Markus Wollenschläger Bilder, Collagen und Skulpturen aus. Julia Wally Wagner ist mittwochs am 8., 15. und am 22. Dezember jeweils von 10 bis 14 Uhr in der Galerie. Markus Wollenschläger ist freitags am 10. und 17. Dezember jeweils von 14 bis 17 Uhr in der Galerie. Beide freuen sich auf den Besuch von Kunstfreunden und stehen gern für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.

