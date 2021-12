Helmstedt: Wohnungsbaugesellschaft spendet insgesamt 6000 Euro

Helmstedt. Das Geld geht – für Projekte und Stiftung –an den Kreissportbund sowie an die Spielvereinigung Süpplingen für ein neues Vereinsheim.

Seitens des KSB-Vorstands nahmen Torsten Dill (links) und Jürgen Nitsche (rechts) einen symbolischen Scheck über 5000 Euro entgegen. KWG-Geschäftsführer Wito Johann (Zweiter von rechts) überreichten zudem einen Scheck über 1000 Euro an Thomas Kostoschenko von der Spielvereinigung Süpplingen.

Bereits bei der Sportlerehrung des Kreis-Sportbundes (KSB) Helmstedt im September hatte Landrat Gerhard Radeck eine finanzielle Unterstützung für den Sport in Aussicht gestellt. Als Aufsichtsratsvorsitzender der Kreis-Wohnungsbaugesellschaft (KWG) habe er zwei Spenden avisiert:

5000 Euro an den KSB für Projekte und Stiftung sowie 1000 Euro für die Spielvereinigung Süpplingen, die in ihrem Jubiläumsjahr 2020 das gerade renovierte Sportheim durch einen Brand verloren hatte.

Nun übergab KWG-Geschäftsführer Wito Johann die symbolischen Schecks an die Empfänger, die das Geld nun in ihre Planungen für das kommende Jahr einbeziehen könnten, heißt es in einer Mitteilung des KSB.

6000 Euro: KWG übergibt in Helmstedt Spendenschecks an Sportbund und Verein

Für die Spielvereinigung nahm Vorstandsmitglied Thomas Kostoschenko den symbolischen Scheck entgegen. Er habe, so die weitere Mitteilung über die aktuelle Lage berichtet, die durch die Versicherungsleistung und die finanziellen Hilfe vieler großzügiger Menschen positiv sei und einen zügigen Wiederaufbau ermögliche. Da sei die Spende der KWG zusätzlich hilfreich für den Baufortschritt.

Die KWG habe anlässlich des 70-jährigen Firmenjubiläums ein Fest ausrichten wollen, so Johann. Durch die Absage der Veranstaltung sei daraus eine erneute finanzielle Unterstützung der Jugendarbeit des KSB geworden. Seit mehr als 15 Jahren gebe es Förderungen, insbesondere für die Stiftung „Zukunft Sport“ und den Kletterturm. Nun profitiere auch der Sport-Nachwuchs in Süpplingen.

red

