Bestohlener Rentner aus Helmstedt erhält Geld zurück

Am 23. November wurde einem 76-jährigen sehbehinderten Rentner an einer Bushaltestelle in der Leuckartstraße in Helmstedt von einem Unbekannten ein hoher dreistelliger Geldbetrag gestohlen. Der Unbekannte hatte um eine Münze für den Parkautomaten gebeten. Als der Senior helfen wollte, fiel ihm sein Blindenstock aus der Hand. Da griff der Unbekannte zu und stahl das Geld.

Beide Spender legten 100 Euro beziehungsweise 200 Euro auf den Tisch

Die Polizei berichtete und fahndete in den Medien und sozialen Netzwerken. Es meldeten sich spontan zwei Leser und erklärten sich bereit, durch eine Geldspende den finanziellen Schaden begrenzen zu wollen, teilt die Polizei mit. Beide Spender legten 100 Euro beziehungsweise 200 Euro auf den Tisch. Somit konnte dem 76-jährigen Opfer mit 300 Euro ein Teil seines Geldes zurückgegeben werden. Der 76-Jährige sei völlig überrascht und überglücklich über so viel Hilfsbereitschaft gewesen.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de