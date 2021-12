Stimmungsvoll auf Distanz

Eine Weihnachtsfeier nach der anderen wird gerade wieder abgesagt, nicht nur zum Leidwesen der Wirte. Viele hatten nach harten Monaten auf dieses für sie so wichtige Geschäft gehofft. Puff, aus der Traum.

Es macht mich mittlerweile ehrlich gesagt ein wenig mürbe, dass es zum Ende des zweiten Pandemiejahres hin immer noch um Schließungen, Kontaktbeschränkungen und so weiter geht. Da möchte ich aus meinem Schon-Wieder-Homeoffice hinausrufen: Lasst Euch impfen, Ihr Unwilligen!

Heißer Tipp fürs Digitale?

Ach ja, ist zur Zeit ja auch nicht so einfach, wie zu Beginn der… Okay, lassen wir das. Was machen wir also mit den Weihnachtsfeiern? Digital, lautet das nicht mehr ganz so taufrische Zauberwort. Am Computer treffen sich Arbeitskollegen, Sportclubs oder Freunde und versuchen Stimmungsvolles auf die Beine zu stellen. Vielleicht haben Sie da noch den einen oder anderen heißen Tipp, damit’s nicht ganz so digital-distanziert wird?



