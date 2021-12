Christoph Hasenfuß bleibt Graslebens Ortsbrandmeister

Die Ortsfeuerwehr in Grasleben hat einen neuen Ortsbrandmeister – den alten. Christoph Hasenfuß leitet die Geschicke der Feuerwehr seit 2009. Und wird das auch die nächsten sechs Jahre tun. Der Samtgemeinderat Grasleben stimmte seiner erneuten Ernennung in der jüngsten Sitzung einstimmig zu. Damit setzt sich, da ist man sich im Rathaus Grasleben sicher, eine Erfolgsgeschichte fort.

Das Ehrenamt des Ortsbrandmeisters, so Gemeindebrandmeister Maik Wermuth im Telefonat, sei wie der Job eines Managers. Den scheint Hasenfuß zu beherrschen.

Einsatzabteilung mit 48 Mitgliedern

Die Feuerwehr in Grasleben ist eine Stützpunktfeuerwehr. 48 Mitglieder zählt die Einsatzabteilung, über 300 sind es insgesamt. Hinzu kommen Kinder- und Jugendfeuerwehr mit je etwa 20 Mitgliedern, so Wermuth. Ausgestattet sind die Retter für ihre Verhältnisse ziemlich gut: Einsatzleitfahrzeug, Hubrettungfahrzeug, Hilfeleistungslöschgruppenfahzeug, ein HLF, eben neu angeschafft, Gerätewagen, Logistikfahrzeug, Mannschaftstransportwagen und ein Schlauchanhänger.

Da schielt manch andere Wehr neidisch nach Grasleben, doch die Frauen und Männer dort brauchen die Ausstattung, denn sie sind viel unterwegs, wie Maik Wermuth erklärte. „Natürlich im eigenen Ort, in der gesamten Samtgemeinde, wir helfen in Sachsen-Anhalt, Velpke oder auch in Helmstedt aus“, so der Gemeindebrandmeister, und: Es kommen Sondereinsätze hinzu, etwa zum Moorbrand in Meppen. All das muss ein Ortsbrandmeister koordinieren, denn oberstes Gebot: Die Sicherheit im eigenen Ort müsse immer gewährleistet bleiben.

Herausforderungen sind gewachsen

Die Einsatzlagen für die Wehren haben sich stark verändert. Wermuth: Hilfeleistungen bei Unfällen, Brände, allgemeine Hilfeleistungen, Einsätze bei Unwetterlagen, wie Hochwasser, Sturmschäden, Waldbrände… Wer die Palette sieht, ahnt: Stehen bleibt die Wehr nie. Darum ist ein neues Gerätehaus fällig, mit sechs Stellplätzen. „Ich denke, im nächsten Jahr gehen die Planungen richtig los“, so Wermuth.

Apropos Gerätehaus: Die Ortsfeuerwehr Mariental baut gerade ein neues. Einer, der sich dafür über Jahre stark gemacht hat, ist Martin Klein, der bisherige stellvertretende Ortsbrandmeister. Das Gebäude wird nun ohne ihn fertiggestellt werden. Klein wurde in selbiger Sitzung als stellvertretender Ortsbrandmeister in Mariental verabschiedet. Es gibt keinen Nachfolger für ihn.

