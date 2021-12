Wie Grundschüler im Heeseberg an Musik herangeführt werden

Die Weihnachtszeit ist Zeit der Lieder. Da passt es gut, dass Dank einer Spende der Heeseberg Biogas Stiftung die Erst- und Zweitklässler der Grundschule Heeseberg professionelle musikalische Früherziehung durch Musikpädagogen der Kreismusikschule Helmstedt (KMS) erhalten können.

„Über diese Unterstützung freuen wir uns sehr“, spricht Helga Gaede, kommissarische Schulleiterin, im Namen des gesamten Kollegiums ihren Dank dafür aus. Die Zuwendung ermöglicht es, dass die Mädchen und Jungen pro Woche eine Stunde Musik selbst machen, erfahren und erleben können. „Die Teilnahme ist freiwillig“, erklärt Helga Gaede und freut sich deshalb besonders, dass das Angebot stark nachgefragt ist. „Wir haben so viele Interessenten, dass wir zwei Gruppen bilden konnten.“

Kinder hängen freiwillig eine Stunde dran

Eine Stunde extra länger in der Schule bleiben? Das kann Spaß machen, wie den Mädchen und Jungen am Donnerstagmittag anzusehen ist, die das Gitarrenspiel von KMS-Musikpädagogin Ellen Pitschmann mit Schlaginstrumenten, Xylophon und Triangel-Klängen begleiten. Und natürlich wird dabei mit „Jingle Bells“ eines der wohl bekanntesten und fröhlichsten Weihnachtslieder überhaupt gesungen.

„Mehr Musik zu mehr Gelegenheiten, mit mehr Lehrkräften und mehr Fächern“ – das sind die vier “M“, die sich die Grundschule Heeseberg als zertifizierte Musikalische Grundschule auf die Fahnen geschrieben habe, betont Helga Gaede. „Da fügt sich nun die musikalische Früherziehung bestens ein.“

Helga Gaede, kommissarische Schulleiterin der Grundschule Heeseberg (stehend links), und Musikpädagogin Ellen Pitschmann von der Kreismusikschule Helmstdt (stehend rechts) musizierten am Donnerstag mit Jerxheimer Grundschülern. Foto: Markus Brich

Musik kommt fächerübergreifend zum Einsatz

Die musikalischen Module setzt die Schule in allen ihren sechs Klassen fächerübergreifend ein. So beginnt in der Vorweihnachtszeit die Schulwoche am Montagmorgen für alle rund 100 Schülerinnen und Schüler mit dem gemeinsamen Singen von Adventsliedern. „Wegen Corona können wir uns in diesem Jahr dazu leider nicht wie sonst im Foyer treffen, deshalb versammelt sich die ganze Schule dafür an unserem geschmückten Tannenbaum auf dem Pausenhof.“ Dort werden dann gemeinsam Strophen der Weihnachtslieder „Wir sagen euch an den lieben Advent“, „Weihnachten ist nicht mehr weit“ und „Feliz Navidad“ gesungen.

„Die jeweiligen Strophen wurden dabei zuvor mit den Kindern im Unterricht nicht nur eingeübt. Auch inhaltlich haben wir mit den Mädchen und Jungen die Verse besprochen. Denn Musik ist Ausdruck und Emotionalität, aber uns es ist ebenso wichtig, dass die Kinder auch verstehen, was sie singen“, sagt die kommissarische Schulleiterin. Ensemblefähigkeit und Stärkung des Selbstbewusstseins nennt Helga Gaede als weitere Stichworte, geht es um die Verschmelzung von Musik und Schulunterricht.

Ausdauer und Konzentration werden gefördert

Die positiven Wirkungen der Musik auf Ausdauer- und Konzentrationsfähigkeit, auf die Entwicklung von Kreativität oder die Schulung von Grob- und Feinmotorik nutzt die Grundschule Heeseberg in Fächern wie Mathematik, Deutsch, Sachkunde oder Kunst. „Da werden zum Beispiel Gedichte, die auswendig zu lernen sind, gleich mit vertont und auch das Rechnen fällt mit Hilfe von Klängen leichter“, weiß Helga Gaede. „Sehr nützlich sind uns dabei auch die mit Klanginstrumenten bestückten Musikboxen, die uns der Förderverein der Schule finanziert hat.“

Für das kommende Jahr plant die Grundschule wieder einen musikalischer Klassentag. „Im April wollen wir uns mit dem Thema Orgel befassen“, blickt die kommissarische Schulleiterin voraus und hofft, „dass dann die Corona-Lage einen Besuch in der Kirche zulässt, bei dem die Kinder das Instrument selbst erkunden können“.

