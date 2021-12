Das Heimatmuseum Schöningen zeigt von Samstag, 11. Dezember, an in einer Sonderausstellung Weihnachtskrippen aus aller Welt wie diese Muschel aus Indonesien.

Schöningen. Krippen aus verschiedenen Erdteilen hat Georg Much in den vergangenen Jahrzehnten gesammelt. Von Samstag an sind sie in Schöningen zu sehen.