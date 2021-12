Prügelei in Helmstedt – Autoaufbrecher stiehlt Schokolade

Die Polizei in Helmstedt sucht Zeugen einer Prügelei in der Straße Papenberg und eines Autoaufbruchs in der Eupener Straße.

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung wurde die Helmstedter Polizei am frühen Sonntagmorgen gerufen. Vor einer Lokalität in der Straße Papenberg seien mehrere Personen in Streit geraten, in dessen Verlauf eine Person mit einem gefährlichen Gegenstand auf den Kopf geschlagen und verletzt worden sei, heißt es im Polizeibericht.

Vor Ort seien die Beamten auf mehrere Zeugen getroffen, die Hinweise auf einen flüchtigen weißen VW mit Wolfsburger Kennzeichen gaben. In diesem sollten Beteiligte der Auseinandersetzung geflohen sein. Weitere Ermittlungen hätten ergeben, dass das 31 Jahre alte Opfer bereits im Helmstedter Klinikum behandelt wurde, aber keine weiteren Angaben zur Sache machen konnte. Die Polizei bittet darum Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen VW oder dem Sachverhalt machen können, sich im Polizeikommissariat in Helmstedt unter (05351)521-0 zu melden.

Unbekannter bricht Auto auf und stiehlt Schokolade und Kennzeichen

Heißhunger auf Süßigkeiten hatte offenbar ein Unbekannter in der Nacht von Freitag auf Samstag. Der Unbekannte zerstörte zwischen 22 Uhr und 8 Uhr die Seitenscheibe eines blauen Renault Twingo, der in der Eupener Straße am Straßenrand vor einem Mehrfamilienhaus ordnungsgemäß abgestellt war.

Anschließend durchsuchte er das Fahrzeug nach sich lohnender Beute und entwendete zunächst eine im Wagen gefundene Tafel Schokolade. Danach bemächtigte er sich noch des hinteren Kennzeichens des Twingos und flüchtete unerkannt. Der Schaden dürfte sich auf mindestens 400 Euro belaufen. Die Polizei bittet Zeugen darum, sich auf der Polizeiwache am Ludgerihof unter (05351) 521-0 zu melden.

red

