Corona bremst Sternsinger in Königslutter wieder aus

Wegen der Corona-Pandemie werde die Kirchengemeinde St. Mariä Himmelfahrt auch in diesem Jahr keine Sternsinger entsenden können, teilt Herbert Rupprecht mit großem Bedauern mit. Er organisiert und leitet seit Jahrzehnten die Sternsingeraktion für die katholische Kirche in Königslutter.

Besonders traurig sei dies für die fast 30 Kinder der Gemeinde, „die nun schon zum zweiten Mal nacheinander nicht zum Einsatz kommen können“. Aber auch die weltweiten Kinderhilfsprojekte, die mit den Spendensammlungen der Sternsinger finanziert werden, so Rupprecht, litten unter der erneuten coronabedingten Absage des Sternsingens.

In bunten Gewändern, verkleidet als Könige Kaspar, Melchior und Balthasar brachen die Mädchen und Jungen seit Jahrzehnten freudig zu jeweils mehr als 100 Hausbesuchen auf. In der Kernstadt und den Ortsteilen wünschten sie den Bewohnern ein gutes neues Jahr, erfreuten sie mit Liedern und Texten und sangen oder beteten den Segensspruch.

Herber Verlust für Altenheime

„Leider können und konnten auch die Altenheime nicht besucht werden“, berichtet Rupprecht. Für deren Bewohner sei dies ebenfalls ein herber Verlust. „Denn dort ging es den Sternsingern hauptsächlich darum, Freude zu bereiten, was ihnen auch stets gelang.“

Bei ihren Besuchen wiesen die Sternsinger stets auf die Not vieler Kinder weltweit hin und baten für sie um Spenden. Bis vor zwei Jahren kamen auf diese Weise bundesweit jeweils rund 50 Millionen Euro zusammen. Damit wurden fast 1500 Kinderhilfsprojekte weltweit finanziert, unabhängig von unterschiedlichen Konfessionen.

Spendenvolumen geht zurück

„Damit diese Projekte weiterhin bezahlt werden konnten“, so Rupprecht, „waren die Kirchengemeinden bereits im letzten Jahr sehr ideenreich und versuchten, auf vielfältige Weise auch ohne das Mitwirken der Sternsinger-Kinder Spenden zu sammeln. Dennoch sank der bundesweite Spendenbetrag um 25 Prozent.“

Die Gefahr sei groß, so fürchtet Rupprecht, dass aufgrund ausbleibender Spendengelder Projekte, in denen es teilweise um Leben und Tod bedürftiger Kinder gehe, nicht mehr finanzierbar seien.

Auch in Königslutter, wo bei den Sternsinger-Sammlungen meist rund 3500 bis 4000 Euro pro Jahr gespendet worden waren, sank im vergangenen Jahr der Spendenbetrag auf 2850 Euro. „Dennoch eine Summe, mit der niemand gerechnet hatte“, betont Rupprecht.

Eine grüne Tonne für Spenden

In der Kirche sei dafür 2021 eine große grüne Tonne aufgestellt und alle Kirchenbesucher aufgerufen worden, Geld hinein zu werfen. Diese Tonne komme auch in diesem Jahr wieder zum Einsatz. In jedem Gottesdienst werde seit Wochen auf die Notwendigkeit von Spenden hingewiesen. Noch bis zum 9. Januar bleibe sie im Gotteshaus stehen. Zusätzlich werde am Donnerstag und am Samstag, 6. und 8. Januar, jeweils von 11 bis 12 Uhr die Kirche geöffnet, damit Spenden eingeworfen werden können.

„Segensaufkleber und Dankeskärtchen zum Mitnehmen liegen dort ebenfalls aus“, erklärt “, so Rupprecht und erinnert daran: „Das Motto für die diesjährigen Beispielländer Ägypten, Ghana und Südsudan lautet: Gesund werden, Gesund bleiben – Ein Kinderrecht weltweit.“

mb

