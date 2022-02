Feuer in Wohnhaus im Kreis Helmstedt: Bewohner gerettet

Warberg. In Warberg im Kreis Helmstedt hat ein Wohnhaus gebrannt. Die Feuerwehr rettete die drei Hausbewohner, die danach ins Krankenhaus kamen.

Ein Feuer ist in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag gegen ein Uhr in Warberg im Kreis Helmstedt ausgebrochen. Die Feuerwehren in der Samtgemeinde Nord-Elm rückten zur Rettung der Bewohner aus.

Mit einer Leiter gelangten die Einsatzkräfte ins Obergeschoss. Foto: Andreas Meißner / Kreisfeuerwehr Helmstedt

Einer der Bewohner hatte sich schon vor Eintreffen der Wehren aus dem Haus befreit. Die Einsatzkräfte suchten mit Atemschutz nach den übrigen Bewohnern und bekämpften parallel den Brand. Zwei weitere Personen konnten gerettet werden. Da sich nach Angaben der Bewohner noch eine vierte Person im Haus befinden könnte, rückten zwei zusätzliche Rettungswagen aus. Jedoch bestätigte sich der Verdacht nicht.

Drei Personen konnten gerettet werden. Foto: Andreas Meißner / Kreisfeuerwehr Helmstedt

Drei Bewohner kommen ins Krankenhaus

Der Rettungsdienst und ein Notarzt aus Wendhausen kümmerten sich um die Erstversorgung. Anschließend kamen alle drei Bewohner zur Behandlung ins Krankenhaus. Insgesamt waren etwa 80 Einsatzkräfte vor Ort. Die Feuerwehr übergab anschließend die Einsatzstelle an die Polizei.

