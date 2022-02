Autofahrer verliert Öl in Flechtorf – Straßen gesperrt

Flechtorf. Ohne es zu merken, hat ein Autofahrer am Dienstagnachmittag in Flechtorf Öl verloren. Die Feuerwehr rückte aus, mehrere Straßen wurden gesperrt.

In Flechtorf kam es am Dienstagnachmittag zu einem Feuerwehreinsatz, da ein Autofahrer Öl in der Gebrüder-Grimm-Straße verloren hatte.

In Flechtorf hat ein Autofahrer am Dienstagnachmittag in der Gebrüder-Grimm-Straße unbemerkt Öl verloren. Das Ordnungsamt alarmierte daraufhin die Feuerwehr Flechtorf, um die Ölspur zu beseitigen, so die Mitteilung der Wehr.

Bei der weiteren Erkundung stellte sich heraus, dass auch andere Straßen, und vor allem Kreuzungsbereiche, betroffen waren. Die Feuerwehr streute daraufhin die betroffenen Stellen ab und nahm das kontaminierte Bindemittel wieder auf. Hierzu war es auch notwendig, einige Straßen kurzfristig voll zu sperren.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Autofahrer missachtet Sperrung

Laut Feuerwehr hatte ein Autofahrer für die Sperrung kein Verständnis und wollte trotz Absperrung und Zeichen mit der roten Kelle durch die Einsatzstelle fahren. Auf die Ansprache eines Feuerwehrmannes habe er diskutiert, ob die Absperrung überhaupt rechtmäßig wäre. Erst auf die klare Ansage, dass er das gleich mit der Polizei ausdiskutieren könne, ließ er von seinem Vorhaben, einfach weiterzufahren, ab.

Lesen Sie auch:

Der Verursacher der Ölspur konnte im Einsatzverlauf festgestellt werden, der Fahrer hatte den Ölaustritt nicht bemerkt. Für die Feuerwehr, welche mit drei Fahrzeugen vor Ort war, war der Einsatz nach rund zwei Stunden beendet.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de