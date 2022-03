Das sind die aktuellen Corona-Zahlen im Landkreis Helmstedt

Die Sieben-Tage- Inzidenz liegt am Dienstag laut RKI bei 1031,5 im Landkreis Helmstedt.

Aktuell erkrankt sind laut Landkreis derzeit 2.482 Menschen.

Bisher gibt es 121 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Im Helmstedter Krankenhaus werden drei an Covid-19 erkrankte Personen auf der Intensivstation behandelt, vier Covid-Patienten liegen auf der Normalstation (Stand: Montag, 28. Februar).

Die Inzidenz liegt im Landkreis Helmstedt bei 1031,5

Der Landkreis übermittelt die Zahlen an das Robert-Koch-Institut (RKI). Laut bayerischem Rundfunk kann es bis zu zwei Tage dauern, bis die Zahlen vom RKI verarbeitet sind. Das wird Meldeverzug genannt.

Für Gesetze und Corona-Regeln von Bund und Land Niedersachsen zählen die Angaben des RKI.

Die Inzidenz im Landkreis Helmstedt ist ohne Meldeverzug höher

Ohne Meldeverzug gibt der Landkreis am Montag, 28. Februar, eine Inzidenz von 1424,9 an. Demnach hat es in den vergangenen sieben Tagen insgesamt 1.304 neue Fälle gegeben. Die Zahlen im Detail:

Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie: 10.951 (+110)

Genesene: 8.348 (+226)

Verstorbene: 121 (+0)

Aktive Fälle: 2.482

Aktuell in Quarantäne: 2.786

So verteilen sich die aktuellen Erkrankungen im Landkreis Helmstedt:

Helmstedt : 761

: 761 Königslutter : 334

: 334 Schöningen : 317

: 317 Lehre : 313

: 313 Velpke : 364

: 364 Grasleben : 181

: 181 Nord-Elm : 143

: 143 Heeseberg: 69

Hier gibt es Impfungen im Landkreis Helmstedt

Der Landkreis Helmstedt bietet weiter freies Impfen an, die nächsten Termine sind:

01.03.2022 in der Firma Easy Fitness , Von Guericke Str. 1 in Helmstedtvon 10:00 – 17:00 Uhr

, Von Guericke Str. 1 in Helmstedtvon 10:00 – 17:00 Uhr 01.03.2022 in der Marktpassage in Helmstedt von 11:00 – 18:00 Uhr

in Helmstedt von 11:00 – 18:00 Uhr 02.03.2022 in der Marktpassage in Helmstedt von 09:00 – 16:00 Uhr

von 09:00 – 16:00 Uhr 03.03.2022 im Jobcenter , Magdeburger Tor 18 in Helmstedtvon 08:00 – 15:00 Uhr

, Magdeburger Tor 18 in Helmstedtvon 08:00 – 15:00 Uhr 03.03.2022 in der Marktpassage in Helmstedt von 11:00 – 18:00 Uhr

von 11:00 – 18:00 Uhr 04.03.2022 in der Marktpassage in Helmstedt von 09:00 – 16:00 Uhr

in Helmstedt von 09:00 – 16:00 Uhr 07.03.2022 in der Marktpassage in Helmstedt von 09:00 – 16:00 Uhr

von 09:00 – 16:00 Uhr 08.03.2022 in der Marktpassage in Helmstedt von 11:00 – 18:00 Uhr

in Helmstedt von 11:00 – 18:00 Uhr 09.03.2022 in der Marktpassage in Helmstedt von 09:00 – 16:00 Uhr

von 09:00 – 16:00 Uhr 10.03.2022 in der Marktpassage in Helmstedt von 11:00 – 18:00 Uhr

in Helmstedt von 11:00 – 18:00 Uhr 11.03.2022 in der Marktpassage in Helmstedt von 09:00 – 16:00 Uhr

von 09:00 – 16:00 Uhr 11.03.2022 im Jugend-Freizeit-Zentrum Schöningen , Burgplatz 1a, von 12:00 –18:00 Uhr

, Burgplatz 1a, von 12:00 –18:00 Uhr

Des Weiteren werden freie Impftermine für 5- bis 11-Jährige angeboten:

angeboten:

11. März, 12 bis 18 Uhr Jugend-Freizeit-Zentrum, Burgplatz 1a in Schöningen ;

; 15. März, 12 bis 18 Uhr, JFBZ, Streplingerode 25 in Helmstedt ;

; 16. März, 12 bis 18 Uhr Stadt- und Jugendhaus, Am Markt 1 in Königslutter.

Was mitgebracht werden muss und welche Impfstoffe verabreicht werden, teilt der Landkreis unter www.helmstedt.de/corona/impfen mit.

Erste Impfungen mit Novavax ab März möglich

Der Corona-Impfstoff Nuvaxovid von Novavax wird auf dem Gelände der Bundeswehrapotheke angeliefert und in gekühlten Containern zwischengelagert. Die Kaserne im niedersächsischen Quakenbrück dient in der Corona-Krise als zentrales Impfstofflager in Deutschland. Foto: Mohssen Assanimoghaddam / dpa

Der neue Impfstoff von Novavax ist im Landkreis Helmstedt zunächst nur bei den mobilen Impfteams erhältlich, teilt die Kreisverwaltung mit. Ab März wird er bei vorerst drei Impf-Aktionen verfügbar sein. Diese Impftermine finden statt am Sonntag, 6. März, in der Friedrichstraße 7 in Helmstedt von 10 bis 16 Uhr, am Montag, 7. März, im Jugendzentrum, Sägemühlenweg 4 in Velpke von 12 bis 18 Uhr sowie am Dienstag, 8. März, im Stadt- und Jugendhaus, Marktstraße 1 in Königslutter von 12 bis 18 Uhr. Der Einlass erfolgt jeweils bis eine Stunde vor Ende.

Corona-Test positiv – das ist im Landkreis Helmstedt zu tun:

Bei medizinischen Fragen zum Thema Corona, erreichen Sie das Helmstedter Gesundheitsamt montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr und dienstags bis 16.30 Uhr unter folgenden Telefonnummern: (05351) 121-1031, -1032 und -1034 sowie per E-Mail über corona@landkreis-helmstedt.de

Der Krisenstab des Landkreises Helmstedt ist mit der Umsetzung der Niedersächsischen Corona-Verordnung befasst. Fragestellungen und Kontaktaufnahme sind per E-Mail an krisenstab@landkreis-helmstedt.de möglich.

Der Landkreis Helmstedt informiert auch auf Facebook zum Thema Corona – Abonnieren Sie die Seite und Sie bekommen immer eine Nachricht, wenn es neue Erkenntnisse im Rahmen von Corona gibt. Diese Informationen werden auch in Teilen über BIWAPPbekanntgemacht

