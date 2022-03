Kreis Helmstedt macht sich bereit für Flüchtlinge aus Ukraine

Der Krieg in der Ukraine zerstört Menschenleben und zerreißt Familien. Hunderttausende Menschen – vor allem Frauen und Kinder – sind laut UN-Flüchtlingswerk bereits geflohen. Auch in Deutschland werden Vertriebene erwartet; der NDR berichtete am Montag, in Niedersachsen sei bereits eine niedrige zweistellige Zahl an Geflüchteten angekommen. Wie bereiten sich der Landkreis Helmstedt und seine Kommunen darauf vor? Ein Überblick.

Wer ist für die Verteilung der Geflüchteten verantwortlich?

Wie viele Menschen in den Landkreis kommen, entscheidet das Land; nach einem Verteilschlüssel wird eine bestimmte Anzahl den Kommunen zugeordnet. Die zentrale Verteilung in der Region läuft über die Landesaufnahmebehörde (LAB) in Braunschweig, sagt Landrat Gerhard Radeck. Der Landkreis übernimmt schließlich die Verteilung auf die Kommunen, abhängig von deren Wohnraumkapazitäten.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wo kommen die Flüchtlinge unter?

Geplant ist eine erste Anlaufstelle in Esbeck. Das kreiseigene Gebäude Am Eschenbach könne 200 bis 300 Menschen eine erste Zuflucht ermöglichen, sagt Landrat Radeck. Die Vorbereitungen dafür liefen bereits; noch diese Woche soll die Unterkunft bezugsfertig sein. Ein zweites Ausweichquartier könne weiteren 100 Menschen ein temporäres Zuhause bieten. Schöningens Bürgermeister Malte Schneider nennt im Gespräch mit unserer Zeitung auch die Jugendherberge als Möglichkeit: „Hier gibt es erste Überlegungen.“

Schon jetzt soll jede Kommune überprüfen, ob sie Wohnraum für Flüchtlinge bereithalten kann. Das sei im Norden des Landkreises schwieriger als im Süden, sagt Landrat Radeck; Velpkes Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke bestätigt, dass Wohnraum in Velpke kurzfristig nicht zur Verfügung stehe. Anders sieht es neben Schöningen beispielsweise auch in Helmstedt aus. Hier könne die DRK-Unterkunft in der Friedrichstraße bis zu 50 Menschen beherbergen, sagt Bürgermeister Wittich Schobert. „Wir sind in der Lage, kurzfristig zu reagieren.“

Lesen Sie auch: Spendenbereitschaft für die Ukraine ist im Kreis Helmstedt enorm

Wie geht es nach der Ankunft weiter?

Aus den Sammelunterkünften sollen die Menschen möglichst bald in eigene Wohnungen umziehen; das sei ein „normaler Vorgang“, sagt Helmstedts Bürgermeister Wittich Schobert, der auch nach der Ankunft der Geflüchteten aus Syrien und anderen Ländern in den Jahren nach 2015 vollzogen worden sei. „Hier können wir die bereits vorhandenen Strukturen nutzen.“

Lesen Sie auch:

Zusätzlich sprechen die Bürgermeister der Kommune über eine nie dagewesene Welle der Hilfsbereitschaft unter den Bürgerinnen und Bürger. Vor allem in Schöningen, das eine Partnerschaft mit der ukrainischen Stadt Solotschiw unterhält, ist die Solidarität groß. „Viele melden sich und bieten ihren eigenen Wohnraum zur Unterbringung von Geflüchteten an“, sagt Bürgermeister Malte Schneider. So berichtet es auch Alexander Hoppe, Bürgermeister von Königslutter. „Diese Angebote sammeln wir zunächst und melden uns dann, wenn es soweit ist“, sagt Hoppe.

Wie viele werden erwartet?

Diese Frage lässt sich beantworten mit: Das bleibt abzuwarten. Mit Wohnraum für mehrere Hundert Menschen sei der Landkreis sehr gut aufgestellt, sagt Landrat Radeck. Vor allem angesichts der Tatsache, dass die Aufnahmebereitschaft unter den EU-Staaten viel höher ist als noch zur sogenannten Flüchtlingskrise ab 2015. „Innerhalb kürzester Zeit ist jetzt möglich, was jahrelang nicht ging“, sagt Velpkes Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke über die Bereitschafts auch osteuropäischer Länder wie Polen oder Ungarn, Geflüchtete aufzunehmen.

Nun müsse man erst mal abwarten, wie sich die Fluchtbewegungen tatsächlich ausformen, sind die Bürgermeister sich einig. Er könne sich vorstellen, dass gar nicht so viele Menschen in Deutschland ankämen, überlegt Malte Schneider aus Schöningen. „Als ich dem Bürgermeister von Solotschiw zugesichert habe, dass wir Geflüchteten helfen wollen, war er geradezu pikiert.“ Die Menschen vor Ort wollten demnach lieber bleiben und kämpfen, zumindest in Solotschiw, das im aktuell noch relativ sicheren Westen des Landes liegt.

Er habe das Gefühl, dass die Ukrainer nur ungern ihre Heimat verließen und wenn, dann möglichst in der Nähe bleiben wollten, sagt Schneider. Landrat Radeck wägt auf die Frage hin, wie viele Flüchtlinge er erwarte, kurz ab: Er wolle keine Prophezeiungen anstellen. Aber bereit sein, wenn doch viele Menschen auf einmal kämen. „2015 wurden die Flüchtlinge in Busse gesetzt und kurzfristig angekündigt: Dann kamen von einem Tag auf den anderen 200 bis 300 Menschen hier an.“ Für eine solche Situation solle der Kreis bereit sein.

Wie unterstützt der Landkreis die Menschen in der Ukraine vor Ort?

Die Solidarisierung mit den Menschen in der Ukraine hört nicht an der Schwelle zu den Verwaltungsgebäuden des Landkreises auf. Alle für dieses Artikel befragten Bürgermeister sowie Landrat Gerhard Radeck zeigten sich im Gespräch überaus betroffen von den Ereignissen der vergangenen Tage. „Ich fühle mich zurückversetzt in die Zeit des Bürgerkriegs in Jugoslawien“, sagt Helmstedts Bürgermeister Wittich Schobert, „dass der Anführer einer Weltmacht seine eigenen Interessen über die Menschenrechte stellt, ist schon heftig.“

Lesen Sie auch:

„Ich hätte nicht gedacht, dass so etwas zu meinen Lebzeiten, für die nächsten Generationen in Europa möglich ist“, sagt Velpkes Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke. „Ich habe etwas Angst, dass es weiter eskaliert.“ So sagt es auch Alexander Hoppe, Bürgermeister von Königslutter. „Es ist mehr als beklemmend, die Nachrichten machen mir teilweise richtig Angst“, sagt er. Er freue sich über den gesellschaftlichen, aber auch den politischen Zusammenhalt über die Parteigrenzen hinweg.

Betroffen ist auch Malte Schneider, Bürgermeister von Schöningen, gerade durch den persönlichen Kontakt zu seinemAmtskollegen aus Solotschiw. „Die Bilder, wie die Menschen in den U-Bahn-Schächten sitzen, sind bedrückend“, sagt er. Es sei dramatisch, sich vorzustellen, dass eine Atommacht den Finger über den Knopf schweben ließe und die Welt, wie wir sie kennen, aufhören könnte, zu existieren. „Wir finden es unglaublich“, sagt Gerhard Radeck über sich und seine Frau. „Es bedrückt und belastet uns.“ Er betont, dass der Krieg nicht von ganz Russland gewählt sei. „Putin ist nicht Russland.“

Was folgt aus der tiefen Betroffenheit? Er wolle für jeden Einwohner der Samtgemeinde einen Euro an den Partnerschaftsverein Solotschiw-Schöningen spenden, sagt Rüdiger Fricke – also rund 13.000 Euro. Im Gespräch mit den anderen Verwaltungsköpfen sei die Summe deutlich angewachsen, bestätigt Landrat Radeck. Von 30.000 Euro ist anderswo zu hören.

Geplant ist außerdem eine Mahnwache vor dem Rathaus in Lehre, organisiert von den politischen Fraktionen, am Mittwoch um 18 Uhr. Auch dort sollen Spenden für den Partnerschaftsverein gesammelt werden, so die Gemeinde. Dieser will am Mittwoch in Richtung Ukraine aufbrechen; Hilfsgüter auf mehrere Busse verteilt sollen ankommen, sagt Bürgermeister Schneider.

Was können die Bürgerinnen und Bürger jetzt tun?

„Wir wollen gut vorbereitet sein“, sagt Landrat Radeck; der Krisenstab des Landkreises habe neben den Unterkünften für die Flüchtlinge auch die Betreuung der Menschen und insbesondere der Kinder im Blick, dazu die Verpflegung und die ärztliche Versorgung. „Bitte nehmen Sie derzeit noch Abstand von Sachspenden“, appelliert der Landrat; sobald etwas gebraucht werde, soll es einen Aufruf geben. Zu oft gingen Sachspenden an den tatsächlichen Bedarfen vorbei, betonen auch die Bürgermeister der Städte im Landkreis.

Nichtsdestotrotz sei er dankbar für ehrenamtliche Hilfe, so Radeck. Wenn die Zeit soweit sei, könnten Bürgerinnen und Bürger mit anpacken. „Die Hilfe ist gut gemeint, sie muss aber koordiniert werden“, sagt Radeck. Sinnvoll seien aktuell vor allem Geldspenden, sagt Königslutters Bürgermeister Hoppe. Neben dem Partnerschaftsverein Solotschiw-Schöningen sammelten auch andere Hilfsorganisationen für die Menschen in der Ukraine.

Und Corona?

Der Ukraine-Krieg hat die Pandemie fast schon aus dem Bewusstsein gedrängt: Doch sie ist noch da. Das ist auch dem Landkreis bewusst. Es zähle zur ärztlichen Versorgung der Menschen, auch eine Impfung gegen das Virus anzubieten, sagt Landrat Radeck. Falls es nötig sei, könnten die mobilen Impfteams des Landkreis – es gibt drei – kurzfristig bereitstehen. „Wir haben keinen Mangel an Impfstoff und sind jederzeit in der Lage, zu agieren.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de