Helmstedt. Unangemeldet haben laut Polizei 58 Menschen in der Helmstedter Innenstadt gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Die Demo verlief unauffällig.

Der Corona-Protestzug durch Helmstedt begann mit 30 Menschen und wuchs dann auf 58 Menschen an.

Corona-Protest 58 Menschen bei Protest gegen Corona-Maßnahmen in Helmstedt

Eine nicht angezeigte Versammlung hat es laut Polizei am Montag, 28. Februar, 19 Uhr, im Zentrum von Helmstedt gegeben. Es trafen sich etwa 30 Personen zu einer nicht angezeigten Versammlung und zogen gemeinsam durch die Helmstedter Innenstadt, berichtet die Polizei. Das Treffen sei erneut von der Polizei als Versammlung deklariert worden.

Lesen Sie auch:

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Teilnehmer halten sich an Maskenpflicht

Im Laufe der Versammlung wuchs die Teilnehmerzahl auf 58 Personen an, nahezu alle hielten sich an die niedersächsische Corona-Verordnung und trugen als Versammlungsteilnehmer die vorgeschriebenen FFP2-Masken, so Polizeisprecher Thomas Figge. Gegen 20 Uhr sei die Versammlung durch die Teilnehmer beendet worden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de