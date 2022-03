Königslutter. Nachbarn bemerkten am Montagnachmittag Rauch aus dem Haus. Die Feuerwehren Königslutter und Rottorf waren im Einsatz.

Ein Haus in Königslutter brannte am Montagnachmittag. Die Feuerwehren Königslutter und Rottorf konnten das Feuer löschen. Die Polizei ermittelt nun. (Symbolfoto)

Feuerwehr-Einsatz Feuerwehr löscht Hausbrand in Königslutter

Ein brennendes Haus hielt am Montagnachmittag die Feuerwehren in Königslutter in Atem. Wie die Feuerwehr mitteilt, stand das Gebäude eigentlich leer. Zur Brandursache ermittelt jetzt die Polizei.

Am Montagnachmittag entdeckten Nachbarn in dem Haus am Buchring gegen 17.30 Uhr Rauch, der aus einem Fenster drang. Die Anwohner alarmierten die Feuerwehr.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Rettungskräfte verschafften sich Zugang zum Haus und suchten es unter Atemschutz nach Personen ab, die sich möglicherweise doch in dem Haus hätten aufhalten können. Glücklicherweise bestätigte sich laut Feuerwehr, dass sich niemand im Haus befand.

Das könnte Sie auch interessieren:

Nachdem der Brand gelöscht war, übergaben die Feuerwehren an die Polizei. Die Brandursache ist laut Feuerwehr bislang unklar.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de