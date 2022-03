Spenden und Hilfe für die Ukraine: So können Helmstedter helfen

Kommunen bieten zentrale Hilfs-Mail-Adressen an, um alle Angebote zu bündeln.

Die Deutsche Kleiderstiftung bittet aktuell darum, keine weiteren Pakete mehr zu schicken. Geldspenden sind weiterhin möglich.

Auch der Landkreis und andere Hilfsorganisationen wie das Deutsche Rote Kreuz bitten darum, aktuell von Sachspenden abzusehen.

Nachdem am späten Mittwochabend Hilfsgüter durch einen Schöninger Ukraine-Konvoi auf einem Zollhof der Grenze zur Ukraine an zwölf Bürger aus Solotschiw übergeben worden waren, haben sich die Schöninger Helfer spontan entschlossen, Kriegsflüchtlinge, zwei Frauen und vier Kinder, mit zurück nach Deutschland zu nehmen.



Der Krieg in der Ukraine berührt auch in Helmstedt unzählige Menschen. Die Bereitschaft ist riesig, die Betroffenen in ihrer Heimat sowie auch Geflüchtete zu unterstützen. Viele haben schon Geld, Kleidung und andere lebensnotwendige Sachen gespendet. Erste Transporte sind bereits in Richtung Ukraine aufgebrochen. Aber was wird eigentlich benötigt? Wie kann man in Helmstedt am besten helfen? Wir geben hier einen Überblick, der permanent aktualisiert wird.

Städte und Gemeinden wollen Ukraine-Hilfe bündeln

Die Stadt Helmstedt will die Ukraine-Hilfe besser koordinieren. Sie bittet deshalb darum, ab sofort alle Informationen über Hilfsangebote im Stadtgebiet und den Ortsteilen unter der E-Mail-Adresse ukraine-hilfe@stadt-helmstedt.de zu melden.„Das Engagement der Helmstedter ist enorm. Überall entschließen sich Menschen, spontan zu helfen“, erklärt Bürgermeister Wittich Schobert.

„Damit wir als Stadt diese Unterstützung in zielgerichtete und wirkungsvolle Bahnen lenken können, müssen wir wissen, wer, wo, wie und wem hilft. Deshalb bitte ich die Bürger, uns per E-Mail zu informieren.“

Auch Königslutter und Lehre haben zur Meldung für Hilfsangebote und Hilfsgesuche angesichts des Kriegs in der Ukraine spezielle Mail-Adressen freigeschaltet. Bürger werden gebeten, Informationen an hilfsangebote@koenigslutter.de beziehungsweise krisenstab@gemeinde-lehre.de zu senden. Um welche Informationen die beiden Kommunen bitten, lesen Sie hier.

Schülerinnen und Schüler aus Königslutter sammeln bis 17. März Verbandskästen

Wie die Haupt- und Realschule Königslutter die Aktion des Vereins „Hackers4Good“ unterstützt, lesen Sie hier.

Das sagt die Deutsche Kleiderstiftung

Die Deutsche Kleiderstiftung hat ihren Sitz in Helmstedt. Sie verzeichnet einen deutlichen Zuwachs an Paketspenden, seitdem der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist. Aktuell bittet sie auf ihrer Internetseite darum, von weiteren Spendenzusendungen abzusehen. „Wir sind überwältigt von der großen Spendenbereitschaft und dem großen Vertrauen in die Deutsche Kleiderstiftung. Viele tausend Pakete werden in diesen Tagen zu uns auf den Weg gebracht. Unsere Kapazitätsgrenze ist erreicht!“, heißt es auf der Internetseite. Eine Unterstützung per Geldspende sei aber weiter möglich.

Das sagt das Deutsche Rote Kreuz

Von Sachspenden bittet auch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Helmstedt momentan abzusehen: „Im Landkreis Helmstedt konzentrieren wir uns derzeit darauf, Vorbereitungen für die Unterbringung von Flüchtlingen zu treffen“, erklärt Kreisvorstand Mark-Henry Spindler. Eine erste Krisensitzung mit dem Landkreis habe es bereits gegeben. „Wer den Menschen der Ukraine helfen will“, so Spindler, „sollte dies zum jetzigen Zeitpunkt über das Aktionsbündnis Deutschland hilft tun, dem sich auch das Deutsche Rote Kreuz angeschlossen hat. Geldspenden, die den DRK-Kreisverband Helmstedt erreichen, leiten wir dorthin weiter.“ Hilfstransporte des Deutschen DRK werden zentral von Berlin aus koordiniert, zusammengestellt und auf den Weg gebracht.

Das benötigt der Partnerschaftsverein Solotschiw-Schöningen

Auf eine überwältigende Resonanz ist auch das Vorhaben des Partnerschaftsvereins Solotschiw-Schöningen gestoßen, einen privaten Hilfstransport zur ukrainischen Grenze zu entsenden. Der Konvoi fuhr am Mittwochmorgen los. Am Donnerstag waren die Helferinnen und Helfer bereits auf dem Rückweg. Hier berichten sie von ihren Erlebnissen – und von den Kriegsflüchtlingen, die sie mitbringen.

Wer Geldspenden tätigen möchte, kann dies an dieses Konto tun: DE29 2709 2555 3049 7914 00. Mehr Informationen gibt es hier.

Das sagt der ASB Helmstedt

Der Kriegsbeginn in der Ukraine habe Kiril und Elena Schwedow aus Süpplingen sehr getroffen. Er ist gebürtiger Kiewer und als Kind mit seiner Mutter nach Deutschland gekommen. Noch immer hat er Familie dort und fühlt sich dem Land sehr verbunden. Deshalb habe für ihn und seine Frau festgestanden, dass sie etwas unternehmen und Hilfe leisten müssten. Ihr spontanes Vorhaben hat der Arbeiter-Samariter-Bund unterstützt, indem er ein Fahrzeug für den Hilfstransport zur Verfügung gestellt hat.

Wo sie am Samstag dann an der polnischen Grenze gewesen seien, habe es sehr viel Wasser, Essen und Kleidung gegeben. Was momentan dort nicht benötigt werde, sei beispielsweise Kinderspielzeug. Hygieneartikel, die seien notwendig. „Und da vor allem Inkontinenz-Einlagen für Männer, wenn sie in den Gräben sitzen“, stellt Kiril Schwedow heraus.

Auch der ASB rät im Moment von Sachspenden ab, sondern bittet um Geldspenden, mit denen gezielt das Notwendige besorgt werde. Die Helmstedter seien außerdem mit der Partnerorganisation im rumänischen Orastie in Verbindung, wo ebenfalls Flüchtlinge ankommen. Auch dorthin sollen LKW mit angeforderten Hilfsgütern fahren.

Spenden können auf das Konto des ASB überwiesen werden: www.asb-helmstedt.de/mitmachen-helfen/spenden.

Diese Hilfen erbittet der Landkreis

„Wir wollen gut vorbereitet sein“, sagt Landrat Radeck; der Krisenstab des Landkreises habe neben den Unterkünften für die Flüchtlinge auch die Betreuung der Menschen und insbesondere der Kinder im Blick, dazu die Verpflegung und die ärztliche Versorgung. „Bitte nehmen Sie derzeit noch Abstand von Sachspenden“, appelliert der Landrat; sobald etwas gebraucht werde, soll es einen Aufruf geben. Zu oft gingen Sachspenden an den tatsächlichen Bedarfen vorbei, betonen auch die Bürgermeister der Städte im Landkreis.

Nichtsdestotrotz sei er dankbar für ehrenamtliche Hilfe, so Radeck. Wenn die Zeit soweit sei, könnten Bürgerinnen und Bürger mit anpacken. „Die Hilfe ist gut gemeint, sie muss aber koordiniert werden“, sagt Radeck. Sinnvoll seien aktuell vor allem Geldspenden, sagt Königslutters Bürgermeister Hoppe.

Weitere Initiativen

Auch in vielen anderen Orten des Landkreises Helmstedt hält die Solidarität mit der Ukraine an. So fand am Mittwoch, 2. März, vor dem Rathaus der Gemeinde Lehre eine Mahnwache statt.

In Königslutter gab es am Donnerstag eine Mahnwache. Mehr darüber erfahren Sie hier.

Die Stadt Schöningen und die Schöninger Kirchen solidarisieren sich ebenfalls: Am Freitag, 4. März, 18 Uhr, wird eine Mahnwache für den Frieden auf dem Marktplatz vor dem Alten Rathaus veranstaltet. Teilnehmer werden gebeten, eine Kerze mitzubringen.

Der Partnerschaftsverein Solotschiw-Schöningen bereitete den Start des Konvois mit Hilfsgütern für die Menschen in der Ukraine vor. Von rechts: Vereinsvorsitzender Peter Voß, Manfred und Isolde Scholz, Pamela Maack. Am Mittwoch ist es losgegangen. Foto: Markus Brich

In Helmstedt am Hausmannsturm hatte der Lyriker Johann Voß am Montag mit Gedichten und Gesang um Frieden für die Ukraine gemahnt.

Auch in Wendhausen werden bereits Sachspenden für geflüchtete Menschen aus der Ukraine gesammelt.

Unterbringung von Geflüchteten

Wie viele Menschen in den Landkreis kommen, entscheidet das Land; nach einem Verteilschlüssel wird eine bestimmte Anzahl den Kommunen zugeordnet. Die zentrale Verteilung in der Region läuft über die Landesaufnahmebehörde (LAB) in Braunschweig, sagt Landrat Gerhard Radeck. Der Landkreis übernimmt schließlich die Verteilung auf die Kommunen, abhängig von deren Wohnraumkapazitäten.

Geplant ist eine erste Anlaufstelle in Esbeck. Das kreiseigene Gebäude Am Eschenbach könne 200 bis 300 Menschen eine erste Zuflucht ermöglichen, sagt Landrat Radeck. Die Vorbereitungen dafür liefen bereits; noch diese Woche soll die Unterkunft bezugsfertig sein. Ein zweites Ausweichquartier könne weiteren 100 Menschen ein temporäres Zuhause bieten. Schöningens Bürgermeister Malte Schneider nennt im Gespräch mit unserer Zeitung auch die Jugendherberge als Möglichkeit: „Hier gibt es erste Überlegungen.“Schon jetzt soll jede Kommune überprüfen, ob sie Wohnraum für Flüchtlinge bereithalten kann.

Auch so können Sie spenden

Die „Aktion Deutschland Hilft“ umfasst Organisationen wie den Arbeiter-Samariter-Bund, Malteser International, die Johanniter und Care. Spenden-Hotline: 0900 55 10 20 30 (Festnetz kostenfrei).

Die Diakonie Katastrophenhilfe informiert unter www.diakonie-katastrophenhilfe.de über die Möglichkeiten, ihre Arbeit zu unterstützen, die Caritas unter www.caritas-international.de.

