Unfall in Helmstedt Auto kracht auf Autobahn 2 bei Helmstedt in Leitplanke

Ein schwerer Unfall hat sich am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn 2 zwischen Helmstedt-West und Rennau ereignet. Ein PKW-Fahrer war in Richtung Hannover unterwegs, als er gegen 13 Uhr kurz vor der Abfahrt Rennau die Kontrolle über sein Auto verlor. Der Mann kam mit dem BMW nach links von der Fahrbahn ab und krachte in die Leitplanke. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass der Wagen mit der Fahrerseite noch etwa hundert Meter an der Leitplanke entlangfuhr und dann darunter steckenblieb.

Zahlreiche Kräfte waren bei dem Unfall in Helmstedt im Einsatz, Foto: Matthias Strauß

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Am Auto entstand dabei wirtschaftlicher Totalschaden. Unfallursache soll kurze Unaufmerksamkeit gewesen sein, so die Polizei. Zahlreiche Fahrzeugteile verteilten sich auf der Autobahn. Der nachfolgende Verkehr konnte aber noch rechtzeitig reagieren. Die Aufräumarbeiten sind beendet. Wie durch ein Wunder blieb der Fahrer völlig unverletzt und kann nun seinen Geburtstag zweimal feiern, denn am heutigen Donnerstag wird er 60 Jahre alt.

Weitere Texte zu Geschichten von der A2 lesen Sie hier:

Kilometerlanger Stau auf A2 bei Helmstedt Richtung Hannover

Polizei schnappt Autodieb auf der A2 bei Königslutter

Lastwagen kollidieren auf A2 bei Braunschweig

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de