Einbrecher stehlen Tresor aus Hotel am Helmstedter Holzberg

Helmstedt. Das Sonntags-Hotel am Holzberg in Helmstedt ist Opfer von Einbrechern geworden. Ihre Beute umfasst Elektronikartikel, Bargeld und einen Tresor.

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in das Sonntags-Hotel am Holzberg in Helmstedt eingebrochen. Hierbei haben sie laut Polizei einen Würfeltresor, diverse Multi-Media-Artikel und einen geringen Bargeldbetrag gestohlen. Der Gesamtschaden wird derzeit ermittelt.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen gelangten die Täter zwischen Sonntagmittag 13 Uhr und Montagmorgen 6 Uhr auf noch unbekannte Art und Weise in das Hotel. Hier betraten sie die Rezeption und die dahinterliegenden Räume und entwendeten den Tresor und die Elektronikartikel sowie das Bargeld. Danach flüchteten sie derzeit unerkannt.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Tresor am Segelflugplatz gefunden

Ein Angestellter des Hotels stellte am Montagmorgen den Einbruch fest und alarmierte umgehend die Polizei. Noch während der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei erreichte die Ermittler die Nachricht, dass der Tresor in einem Graben am Helmstedt Segelflugplatz aufgefunden wurde. Die Täter hatten ihn gewaltsam geöffnet und entleert.

Von daher gehen die Beamten davon aus, dass die Täter mit einem Fahrzeug unterwegs waren, um ihre Beute abtransportieren zu können. Die Ermittler hoffen darauf, dass Anwohner oder Passanten sowie Autofahrer verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Hotel oder dem Flugplatzbereich beobachtet haben.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Helmstedt unter der Rufnummer (05351) 521-0 entgegen. red

Lesen Sie auch:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de