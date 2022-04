Unbekannte brechen in Helmstedter Praxis ein und stehen Geld

Unbekannte Täter sind zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen – im Zeitraum von 19 bis 7 Uhr – in eine Praxis im Schützenwall in Helmstedt eingebrochen und haben verschiedene Gegenstände sowie Bargeld gestohlen. Als die Praxis am frühen Mittwochabend abgeschlossen wurde, war noch alles in Ordnung.

Eine Mitarbeiterin entdeckte dann am Donnerstagmorgen zu Beginn ihrer Arbeit, dass die Räume der Praxis durchwühlt worden waren. Diese verständigte die Polizei, die mit der Spurensicherung begann. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Helmstedt unter (05351) 5210 zu melden.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Einbrüche in Kleintransporter – Täter entkommen unerkannt

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen, 17 bis 6 Uhr, haben unbekannte Täter die Fenster eines Renault und eines VW Crafters in der Magdeburger Straße in Helmstedt eingeschlagen und unter anderem ein Smartphone gestohlen. Der Fahrer des Renault traute seinen Augen nicht, als er am Donnerstagmorgen in sein Firmenauto steigen wollte, das er am Vortag auf einem Parkplatz abgestellt hatte. Die Diebe stahlen ein Mobiltelefon sowie etwas Bargeld.

Nur wenige Meter weiter schlugen die Diebe die Scheiben eines VW Crafters ein. Der Fahrer entdeckte die zerstörten Scheiben ebenfalls am Donnerstagmorgen, als er mit dem Firmenfahrzeug zur Arbeit fahren wollte. Die Täter durchwühlten das Auto, wurden jedoch nicht fündig. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Helmstedt unter (05351) 5210 zu melden.

Weitere Polizei-Meldungen gibt es hier:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de