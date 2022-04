Das sind Ihre Lieblingsorte im Kreis Helmstedt

Helmstedt. Das Juleum, der Lappwald, das Waldbad Birkerteich: Orte, an denen sich unsere Leserinnen und Leser im Kreis wohl fühlen. Was sind Ihre Lieblingsorte?

"Das Juleum - ehemalige Universität in Helmstedt - ist ein Lieblingsort mit Panoramablick, den die angebotene Turmbegehung ermöglicht", schreibt Alfred Gogolin zu seinem Bild. Und weiter: "Über den Dächern der Kreisstadt Helmstedt bietet sich zwischen Elm und Lappwald von dort diese fotogene Aussicht."

Der Landkreis Helmstedt verzaubert mit seinen unterschiedlichsten Orten, die oftmals nicht nur perfekt als Fotomotiv dienen sondern zum Verweilen und Entspannen einladen. Wir haben nach Ihren Lieblingsorten gefragt, Sie haben geantwortet!

So liegt Dieter Hauschilds Lieblingsort oberhalb von Groß Steinum, fast am Dormrand. Er schreibt zu seinem Foto: „Nach einem kurzen Anstieg auf der Trift lohnt es sich, in Ruhe auf der Bank zu verweilen und nicht nur das, auch mit der Seele kann man hier zur Ruhe kommen. Ein weiter Blick Richtung Lappwald und Elm wird einem geschenkt.“

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das sind die schönsten Orte im Kreis Helmstedt Das sind die schönsten Orte im Kreis Helmstedt "Das Juleum - ehemalige Universität in Helmstedt - ist ein Lieblingsort mit Panoramablick, den die angebotene Turmbegehung ermöglicht", schreibt Alfred Gogolin zu seinem Bild. Und weiter: "Über den Dächern der Kreisstadt Helmstedt bietet sich zwischen Elm und Lappwald von dort diese fotogene Aussicht." Foto: Alfred Gogolin

Das sind die schönsten Orte im Kreis Helmstedt "Wir warten auf Sonnenschein und Badespaß im Waldbad - dem Lieblingsplatz, besonders wenn unsere Enkeltochter dort Ferienspaß hat", schreibt Alfred Gogolin. Foto: Alfred Gogolin

Das sind die schönsten Orte im Kreis Helmstedt Dieter Hauschild schreibt zu seinem Lieblingsort: "Oberhalb von Groß Steinum, fast am Dormrand, befindet sich ein schöner Ruheplatz. Auch dieser schöne Platz mit der Bank stammt von den Aktionen der Wandergruppe Königslutter.“ Foto: Dieter Hauschild

Das sind die schönsten Orte im Kreis Helmstedt „Nach einem kurzen Anstieg auf der Trift lohnt sich in Ruhe auf der Bank zu verweilen und nicht nur das, auch mit der Seele kann man hier zur Ruhe kommen. Ein weiter Blick Richtung Lappwald und Elm wird einem geschenkt, bei ganz klaren Wetter kann man sogar den Brocken sehen“, schreibt Dieter Hauschild zu seinem Foto. Foto: Dieter Hauschild

Das sind die schönsten Orte im Kreis Helmstedt Zu dem Bild des Juleums schreibt Alfred Gogolin: "Eins meiner Lieblingsmotive ist die historische Universität - Juleum - in Helmstedt. Ein Besuchermagnet, nicht nur zu den Universitätstagen, sondern auch eins der häufigsten fotografierten Motive der Kreisstadt." Foto: Alfred Gogolin



Das sind die schönsten Orte im Kreis Helmstedt "Mein Lieblingsplatz und der meiner Frau ist auch mit Schirmherrschaft bei jedem Wetter die Aussicht von den mystischen Lübbensteinen - Hünengräbern - vor den Toren der Stadt Helmstedt", schreibt Alfred Gogolin. Foto: Alfred Gogolin

Das Juleum in Helmstedt eignet sich als Fotomotiv

Auch Alfred Gogolin hat sich in den Landkreis verliebt. Er hat gleich mehrere Lieblingsorte. Vor allem das Juleum, die ehemalige Universität, hat es dem Hobby-Fotografen angetan. Aber auch der Lappwaldsee, die ehemalige innerdeutsche Grenzanlage bei Schöningen und das Waldbad Birkerteich bedeuten dem Helmstedter viel.

Haben auch Sie bestimmte Orte, an denen Sie entspannen, die Natur genießen und auf andere Gedanken kommen können? Dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an redaktion.helmstedt@funkemedien.de

cwo

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de