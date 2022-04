Ohne Führerschein durch Grasleben – Polizei stoppt Betrunkenen

Ein gutes Gedächtnis hat am Mittwochabend ein Polizei-Beamter im Kreis Helmstedt bewiesen. Ein 47-Jähriger wurde kurz vor 18 Uhr erwischt, als er betrunken Auto gefahren ist. In einer Mitteilung der Polizei heißt es, dass ein Beamter ihn im Auto erkannte. Weil sofort klar war, dass der Führerschein des Betrunkenen schon zuvor entzogen wurde, wurde er auf der Magdeburger Straße in Grasleben angehalten.

Der Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 2,78 Promille. Dem Helmstedter wurde daraufhin im Klinikum in Helmstedt eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun neben einem Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr auch ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Zigarettenautomat in Helmstedt aufgebrochen

Am Max-Planck-Weg in Helmstedt haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Wie die Polizei berichtet, wendeten sie dabei brachiale Gewalt an und klauten Zigaretten und Bargeld.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte später den offenstehenden Automaten bemerkt und unverzüglich die Polizei alarmiert. Wie hoch der angerichtete Schaden ist, ist zunächst noch unklar. Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen die Tat und die Täter beobachtet haben. Hinweise gehen an das Polizeikommissariat in Helmstedt, Rufnummer (05351) 5210.

