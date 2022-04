Weiter keine Hinweise auf Besitzer von Königspython in Lehre

Lehre. In einer Plastikbox an der Berliner Straße in Lehre wurde am Montag ein ausgesetzter Königspython gefunden. Von den Besitzern fehlt jede Spur.

Eine Frau hat in Lehre an der Hauptstraße einen Königspython entdeckt. Nun ermittelt Helmstedts Polizei.

Nach dem Fund eines Königspythons in Lehre wird weiterhin nach dem Besitzer oder der Besitzerin gesucht. Das Tier war am Montag einer Box mit pink-farbenem Deckel an der Berliner Straße nahe der Salzriede gefunden worden. „Bisher sind keine Hinweise auf mögliche Besitzer eingegangen“, teilte Polizeisprecher Thomas Figge am Freitag auf unsere Nachfrage hin mit.

Gefunden hatte den Python eine junge Frau gegen 12.15 Uhr am Montag. Sie brachte das Tier zunächst zu einer Tierärztin in Lehre, die die Polizei informierte. Diese brachte die Würgeschlange schließlich in die Schlangenfarm nach Schladen.

Python geht es gut

Eine Untersuchung dort ergab, dass es dem Tier gut geht. Der Python ist vier Jahre alt und hat einen Wert von etwa 600 Euro. Das Tier wurde erst einmal in Quarantäne genommen und fachmännisch versorgt.

In dieser Box wurde die Schlange an der Berliner Straße ausgesetzt. Foto: Polizei Helmstedt

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Hinweise zum Besitzer der Schlange. Besonders auffällig ist die pink-farbene Transportbox, bei der es sich um eine Tiertransportbox mit Lüftungslöchern im Deckel handelt. Möglich ist auch, dass Zeugen Personen beobachtet haben, die am Montag zwischen 8 Uhr und 12.15 Uhr an der Berliner Straße eine Box abgelegt haben.

Hinweise zu dem Besitzer des Königspython nimmt die Polizeistation in Lehre unter der Rufnummer (05353) 941050 entgegen.

red

