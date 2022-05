Unfall auf A39 bei Flechtorf – Autobahn zeitweise voll gesperrt

Flechtorf. Die Autobahn 39 nahe Flechtorf war am Dienstag teils gesperrt. Ein Auto und ein Lastwagen waren kollidiert. Der Autofahrer kam ins Krankenhaus.

Am Dienstagvormittag sind auf der A39 nahe Flechtorf ein Auto und ein Lkw kollidiert. Die A39 war zeitweise dicht.

Zwischen der A39-Anschlussstelle Flechtorf und dem Autobahnkreuz Wolfsburg-Königslutter hat sich am Dienstagvormittag ein Unfall zwischen einem Lastwagen und einem Auto ereignet. Der Fahrer des Pkw wurde vom Rettungsdienst versorgt und kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus, teilt die Gemeindefeuerwehr Lehre mit.

„Da auf dem Standstreifen Mäharbeiten stattfanden, wollte der Lkw, welcher auf der rechten Fahrspur fuhr, auf den linken Fahrstreifen wechseln“, berichtet Sprecher Rainer Madsack. Das auf dem linken Fahrstreifen fahrende Auto stieß in der Folge mit der Hinterachse des Lastwagens zusammen. Der Pkw schleuderte durch den Zusammenstoß in die Leitplanke am Fahrbahnrand – und kam letztendlich auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen.

Autobahn zeitweise voll gesperrt – Verkehr staute sich auf A39

Die Feuerwehr aus Flechtorf – um 10.55 Uhr alarmiert – sicherte die Unfallstelle ab, klemmte die Autobatterie ab und kümmerte sich um auslaufende Betriebsstoffe. Während des Einsatzes war die Autobahn in Fahrtrichtung Süden voll gesperrt, sodass sich der Verkehr bis weit über die Anschlussstelle Flechtorf hinweg staute.

Neben der Feuerwehr Flechtorf war der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen aus Wendhausen und Königslutter und die Autobahnpolizei im Einsatz.

