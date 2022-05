Mehrere Mülltonnen brennen in Helmstedt

Mehrere Mülltonnen haben in der Nacht zum Sonntag in Helmstedt gebrannt. Wie die Polizei berichtet, wurden gegen 01:30 Uhr Feuerwehr und Polizei in die Halleschen Straße entsandt. Anwohner der dortigen Mehrfamilienhäuser hatten über Notruf einen Brand gemeldet.

Die Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass mehrere Mülltonnen in Flammen standen. Die Feuerwehr konnte den Brand sofort löschen und damit weiteren Schaden an den geparkten Pkw verhindern. Was letztendlich zu dem Brand geführt hatte, werden weitere Ermittlungen der Polizei Helmstedt ergeben.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auto an den Lübbensteinen in Helmstedt aufgebrochen: Täter machen reiche Beute

Am Samstagnachmittag zwischen 14 Uhr und 16.30 Uhr parkte eine 28-Jährige aus Schöningen ihren Opel Astra auf dem Parkplatz an den Lübbensteinen in Helmstedt. Als sie zu ihrem Pkw zurück kam, stellte sie fest, dass die Beifahrerscheibe eingeschlagen worden war. Unbekannte Täter hatten den Pkw geöffnet und die Handtasche entwendet. Ihre Beute umfasste 700 Euro Bargeld und einige Dokumente, die die Geschädigte neu beantragen muss. Die Polizei Helmstedt bittet unter (05351) 5210 um Hinweise von Zeugen, die verdächtige Personen auf dem Parkplatz an den Lübbensteinen gesehen haben.

31-Jährige mit Heroin auf E-Scooter-Irrfahrt in Helmstedt

Im Heroin-Rausch ist eine 31-jährige Frau am Freitagnachmittag auf einem E-Scooter durch Helmstedt gefahren. Wie die Polizei berichtet, wurde sie auf dem Lindenplatz kontrolliert. Anlass der Kontrolle war für die Beamten, dass an ihrem E-Scooter ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen montiert war.

Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass die Helmstedterin offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, so dass ein Drogentest veranlasst wurde. Das Ergebnis zeigte an, dass die Beschuldigte Opiate konsumiert hatte. Vor Vorhalt gab sie zu, Heroin zu sich genommen zu haben. Daraufhin wurde zu Beweiszwecken eine Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Zwei Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de