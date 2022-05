Die Geschäftsführerin des Kreisverbandes Helmstedt im Paritätischen Wohlfahrtsverband Niedersachsen, Andrea Zerrath (Mitte), wurde am Donnerstag im Helmstedter Schützenhaus mit stehenden Ovationen in den Ruhestand verabschiedet. Ihre Nachfolgerin in Helmstedt ist Carina Schneidewind (rechts). Zerraths Aufgaben als Fachreferentin für den Bereich Frauen und Familie auf Landesebene übernimmt Marie Plinke (links).