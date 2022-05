DRK Das DRK in Helmstedt sagt seinen Pflegekräften Dankeschön

Ein Teil des Pflegeteams des DRK im Kreis Helmstedt auf dem Gelände der neuen Tagespflege in den Edelhöfen.

Helmstedt. Am internationalen Tag der Pflege bot das DRK Helmstedt seinem Team in den neuen Räumen der künftigen Tagespflege in den Edelhöfen eine Auszeit.