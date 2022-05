Polizei Helmstedt Zigarettenautomat in Danndorf aufgebrochen – Polizei sucht Zeugen

In Danndorf in der Samtgemeinde Velpke haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten aufgebrochen – und sowohl Zigaretten als auch Bargeld gestohlen. (Symbolbild)

Danndorf. Am Montag alarmierte ein Mann die Polizei: In der Poststraße in Danndorf haben Unbekannte Zigaretten und Bargeld aus einem Automaten gestohlen.