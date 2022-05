Scheune brennt im Kreis Helmstedt: Großeinsatz der Feuerwehr

Eine Scheune hat mitten im Süpplinger Ortskern lichterloh gebrannt. Die größte Sorge der Einsatzkräfte: Die Scheune grenzte direkt an an Wohnhaus.

Wie die Feuerwehr berichtet, stand die Scheune bereits in Vollbrand, als die Einsatzkräfte in der Nacht zum Samstag am Ort des Geschehens in der Schulgasse eintrafen. Der Einsatzleiten lies umgehend die gesamten Wehren aus dem Bereich Nord-Elm nachalarmieren, sowie die Drehleiter aus Königslutter.

Wasserversorgung aus der Schunter wird aufgebaut

Wichtigste Aufgabe neben der Brandbekämpfung war laut Feuerwehr, das angrenzende Wohnhaus zu schützen. Hierzu wurde eine Riegelstellung aufgebaut. Aufgrund der engen Bebauung mussten die Eingesetzten Trupps unter schwerem Atemschutz über die benachbarten Höfe und Grundstücke die Brandbekämpfung vornehmen.

Der Brand konnte gelöscht werden. Die Aufräumarbeiten zogen sich noch in den Samstagmorgen. Foto: Kreispressewart Nord

Durch den effektiven Einsatz von mehreren Seiten und mittels der Drehleiter, konnte weiterer Schaden verhindert werden. Zusätzlich kam aus Königslutter der Schlauchwagen um eine Wasserversorgung aus der nahe gelegenen Schunter aufzubauen.

Aufräumarbeiten in Süpplingen dauern bis 6 Uhr morgens

Insgesamt waren rund 80 Einsatzkräfte an diesem Einsatz beteiligt. Während der gesamten Löschmaßnahmen, war die Ortsdurchfahrt und die Breitestraße komplett für den Verkehr gesperrt. Nach bisherigen Informationen wurde niemand verletzt.

Wie es zu dem Feuer gekommen ist und wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest. Die Aufräummaßnahmen zogen sich bis 6 Uhr morgens hin.

red

