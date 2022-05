Auf zum ersten Flözerfest am Lappwaldsee bei Helmstedt

Helmstedt/Harbke. Am Sonntag soll das erste Flözerfest stattfinden. Der Planungsverband will die Menschen über die Region hinaus in die Entwicklung des Sees mitnehmen.

Der Wasserspiegel des Lappwaldsees steigt und steigt. Schon bald dürften sich der Helmstedter und der Harbker Teil des neu entstehenden Gewässers vereinen. Höchste Zeit, die Menschen in der Region an der Entwicklung des neuen Freizeit- und Erholungsgebietes teilhaben zu lassen. Das will der Planungsverband Lappwaldsee tun, und lädt am kommenden Sonntag, 29. Mai, von 11 bis 19 Uhr zum ersten Flözerfest an den Lappwaldsee.

Bei einem Lokaltermin mit Anja Kremling-Schulz von der Stadt Helmstedt, dem ersten Stadtrat Henning Konrad Otto und Harbkes Bürgermeister Werner Müller gaben die Protagonisten Einblicke in das Programm des Festes. Spielt das Wetter mit, könnte es ein beeindruckendes Ereignis werden.

Ein Shuttleservice bringt die Menschen bis ans Wasser

Die Runstädter Straße in Harbke endet direkt vor dem großen Loch, dem ehemaligen Tagebau. Genau dort geht es am Sonntag für die Besucher kontrolliert hinunter zum See – ohne Auto. „Wir haben einen Shuttleservice eingerichtet“, sagt Anja Kremling-Schulz, und bittet die Menschen, das Angebot zu nutzen. Der Bus fährt ab dem Bahnhof Helmstedt über Kaufland bis zum Kulturzentrum in Harbke. Von dort aus ist es ein kleiner Fußweg bis zum Eingang in die künftige Naherholungswelt. Wer mit dem Auto kommen wolle, solle nicht bis vor den Eingang fahren.

Einige Meter in das Gebiet hinein, und die erste Station ist erreicht. Dort wird am Sonntag ein Informationspunkt eingerichtet sein. Hier starten auch die Seeführungen, konkret See- und Flözführungen. Künftig soll an der Stelle mit Blick auf das ehemalige Grenzgebiet Tagebau mit riesiger Abraumhalde ein Aussichtspunkt gebaut werden. Zumindest planen das die beiden Mitglieder des Planungsverbandes Lappwaldsee, die Gemeinde Harbke und die Stadt Helmstedt.

Bald wird man auch tauchen können

Werner Müller ist ein guter Geschichtslehrer. „Man wusste ja nicht, wohin mit dem Abraum. Also hat man ihn auf der Grenze aufgeschüttet“, erzählt er. Schon jetzt vereinnahmt die Natur die Halde. Und so soll das auch bleiben, aber: „Bis zur Baumgrenze etwa wird das Wasser in 10 bis 20 Jahren gestiegen sein“, erklärt Henning Konrad Otto.

Solche und noch viel mehr Details werden am Sonntag die See- und Flözführer ihren Gästen präsentieren. Etwa zwei Kilometer vorbei an weiteren Eventflächen mit verschiedenen Essenangeboten und Mitmachaktionen geht es hinab. Wer nicht gut auf den Beinen ist, darf die Pferdekutsche nehmen oder den Shuttledienst des ASB Helmstedt nutzen. Denn die Festwiese befindet sich direkt am Wasser, sozusagen an einer Bucht des Sees. Dort, nur fünf Meter vom Wasser entfernt, steht ein Teil eines alten Förderbandes. Es soll in Zukunft ein Tauchobjekt werden. Nicht lange und die Anlage steht im Wasser.

Sowohl auf als auch unter dem Wasser, gibt es was zu sehen

Gleich neben dieser Anlage wird am Sonntag das große Fest starten: Beach-Bar, Mermaid-Shooting außerhalb des Wassers, Bootsfahrten mit der DLRG, sogar Tauchtouren des DLRG sind geplant. Strandfeeling am See. „Jeder soll bitte seine Sitzgelegenheit mitbringen“, sagt Anja Kremling-Schulz. Zwei Ballone, am alten Förderband befestigt, sollen anzeigen, wie hoch das Wasser noch steigen wird.

Die gemeinnützigen Organisationen, allen voran der ASB, engagierten sich über Gebühr, so lobt Kremling-Schulz: Neben dem ASB sind das der DRK Kreisverband Helmstedt, die Freiwillige Feuerwehr Harbke, die DLRG und der Verein Grenzenlos als Teil des Organisationsteams. Es wird ein großes Fest. Geht es nach Henning Konrad Otto, soll es ab sofort jedes Jahr stattfinden.

Diese Programmpunkte stehen bereits fest:

Eine Andacht mit Pröpstin Katja Witte-Knoblauch um

12 Uhr gehört zu den festen Programmpunkten.

See-Führungen finden um 11.30 und 14.30 Uhr (Treffpunkt Event-Fläche 1) sowie um

13 und 16 Uhr statt

(Treffpunkt Event-Fläche 3).

Abfahrten Busshuttle:

Hin- und Rückfahrten Helmstedt – Harbke: Helmstedt Bahnhof: 10.30 Uhr, 12.30 Uhr, 14.30 Uhr, 16.30 Uhr, 18.30 Uhr; Kaufland Helmstedt Bushaltestelle je fünf Minuten später; Harbke Bushaltestelle

Halberstädter Straße 11 Uhr, 13 Uhr, 15 Uhr, 17 Uhr, 19 Uhr.

Infos:www.lappwaldsee.info/freizeit/floezerfeste.html

