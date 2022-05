Helmstedt: Verletzte nach Verfolgung über mehrere Autobahnen

In der Nacht zu Dienstag hat sich in der Region eine Verfolgungsfahrt über mehrere Autobahnen zugetragen. Wie die Autobahnpolizei auf Nachfrage mitteilte, wollten Beamte gegen 3.15 Uhr auf der Autobahn-Parkplatz Essehof das Fahrzeug eines 40-Jährigen kontrollieren, als dieser plötzlich beschleunigte und über die Autobahn 2 in Richtung Berlin und weiter auf der Autobahn 14 in Richtung Halle mit teilweise mehr als 250 Kilometern pro Stunde unterwegs war.

Auf der Autobahn 14 bei Sülzetal im Kreis Börde kam es dann zum Unfall, bei dem das Fluchtfahrzeug demoliert und der Täter leicht verletzt wurde. Hier fuhr ein Schwertransport mit Überbreite. Das Auto fuhr mit hohem Tempo auf das Begleitfahrzeug auf. Der Fahrer dieses Fahrzeuges und der Flüchtende wurden dabei verletzt. Infolge des Unfalls kam es zu einer Vollsperrung der A14 in Richtung Halle. Spätere Ermittlungen zeigten, dass der 40-Jährige das Fahrzeug zuvor aus Wesendorf im Kreis Gifhorn gestohlen hatte. Er wurde vorläufig festgenommen.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Diese Nachrichten könnten Sie auch interessieren:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de