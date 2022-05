Hundediebe klauen Pitbull aus Helmstedter Tierheim

Unbekannte sind am Wochenende in das Tierheim im Pastorenweg eingebrochen und haben einen Pit Bull gestohlen.

Unbekannte sind am Wochenende in das Tierheim im Pastorenweg eingebrochen und haben einen Hund der Rasse Pit Bull gestohlen. Die Tat geschah zwischen Samstagnachmittag 14 Uhr und Sonntagmorgen 9 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei gelangten die Täter über das Gelände eines angrenzenden Kleingartenvereins ins Tierheim. Hier zerstören sie den trennenden Maschendrahtzaun und gelangten so auf das Terrain des Tierheims.

Scheinbar zielsicher begaben sich die Unbekannten zum Hundezwinger und zerstörten auch hier die Drahtgitter. Einen im Hundezwinger befindlichen blaugrauen Pit Bull nahmen sie mit und verließen das Gelände über den selben Weg.

Diebe sollen das Tierheim am Helmstedter Pastorenweg zuvor besucht haben

Die Ermittler sind sich sicher, dass sich die Diebe im Vorfeld das Tierheim und den Pit Bull angeschaut haben.

Die Polizei hofft darauf, dass es Zeugen gibt, die Hinweise zu dem Verschwinden oder dem derzeitigem Aufenthaltsort des Pit Bull geben können. Besonders auffällig bei dem etwa 60 Zentimeter großen Pit Bull ist die weiße Zeichnung auf Brust und Hals.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Helmstedt unter der Rufnummer (05351) 5210 entgegen.

Einbruch in Helmstedter Schützenhaus: Sparfachkasten geklaut

Unbekannte sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in das Schützenhaus im Maschweg eingebrochen. Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand gelangten die Täter über einen Zaun auf den Hinterhof des Schützenhauses. Hier öffneten sie gewaltsam ein Fenster und stiegen in das Innere der Gaststätte ein.

Einen an der Wand befindlichen Sparfachkasten lösten sie von seiner Befestigung und stahlen ihn samt Inhalt. Am Samstagmorgen fand ein aufmerksamer Zeuge den gewaltsam geöffneten und leeren Sparfachkasten auf der Wiese vor dem Maschstadion und alarmierte die Polizei.

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner, Passanten oder Autofahrer verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizei in Helmstedt, Rufnummer (05351) 5210.

Wie hoch der insgesamt angerichtete Schaden ist, müssen die Ermittlungen noch ergeben.

