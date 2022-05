Flechtorf. Die steigenden Lebensmittelpreise bringen viele Menschen in Bedrängnis. Mira Berge zeigt einen Weg auf, um Preisanstiege aufzufangen.

Steigende Preise Lebensmittelretterin aus Flechtorf will Bedürftigen helfen

Steigende Lebensmittelpreise bringen Menschen mit geringem oder auch mittlerem Einkommen zunehmend in Not. Als Hilfe könnte sich die „Foodsharing“-Idee – das Retten von Lebensmitteln vor der Vernichtung – erweisen.

„Wir verzeichnen in den vergangenen Wochen schon eine erhöhte Nachfrage, es könnte aber noch viel mehr Menschen geholfen werden“, berichtete uns am Montag die Flechtorferin Mira Berge, die in der Gemeinde Lehre noch verwertbare Lebensmittel und auch Dinge des täglichen Bedarfs, beispielsweise Waschmittel, vor der Vernichtung bewahrt und sie Mitmenschen zur Verfügung stellt.

Starke Preisanstiege bei Lebensmitteln

Laut Angaben des statistischen Bundesamtes sind die Preise für Nahrungsmittel zwischen April 2021 und April 2022 um durchschnittlich knapp neun Prozent gestiegen. Erheblich teurer wurden Speisefette und Speiseöle mit einem Plus von 27 Prozent sowie Fleisch- und Wurstwaren mit einer Zunahme von knapp 12 Prozent. Auch Molkereiprodukte, Eier und frisches Gemüse haben sich überdurchschnittlich verteuert.

„Bei Personen, die schon vorher mit einem knapp bemessenem Budget auskommen mussten, kann sich die starke Verteuerung von Lebensmitteln und den ebenfalls stark gestiegenen Energiepreisen dramatisch auswirken“, so Mira Berge.

Mit Foodsharing den eigenen Geldbeutel entlasten

Mira Berge aus Flechtorf ist Foodsharing-Aktivistin. Foto: Privat

Die Lebensmittelverteilinitiative Foodsharing, über welche die geretteten Produkte kostenlos, aber nach festgelegten Vorgaben und rechtlichen Regelungen weitergegeben werden, könnte zur Linderung und, in Einzelfällen, zur Lösung der durch den Preisanstieg verursachten Probleme beitragen. „Wer Interesse hat, sollte einfach Kontakt zu mir aufnehmen. Es bedarf allerdings eines gewissen persönlichen Engagements und auch Zuverlässigkeit. Den eigenen Geldbeutel kann man aber ganz sicher damit spürbar entlasten“, sagt Mira Berge.

Beim Foodsharing stehen Aspekte wie Ressourcenschonung, der bewusste Umgang mit Lebensmitteln und wie geschildert natürlich auch eine individuelle finanzielle Entlastung im Fokus. Wer Nahrungsmittel und andere Produkte bei Einzelhändlern abholen möchte, muss sich über die Internetseite www.foodsharing.de dazu anmelden. Die Rahmenbedingungen zu den jeweiligen Abholvorgängen werden vorab zwischen dem Verein Foodsharing und den abgebenden Unternehmen geklärt.

Sorge vor Stimatisierung

„Die Waren müssen dann zu festgelegten Zeiten abgeholt werden. Und es muss alles mitgenommen werden, was das Unternehmen jeweils zur Abholung bereitstellt“, informierte Mira Berge. „Entweder nutzt der Abholende jeweils alles selber oder es wird weiter verteilt“, erläuterte sie das Prozedere.

Die Foodsharing-Aktivistin aus Flechtorf sieht für die Aktion noch reichlich ungenutztes Potenzial. „Scham, die Sorge vor einer Stigmatisierung und wohl auch ein gehöriges Maß an Bequemlichkeit sind Gründe, weshalb nicht noch viel mehr Lebensmittel vor der Vernichtung gerettet werden“, urteilt Berge.

Dabei sei die Vernichtung von Lebensmitteln, deren Mindesthaltbarkeitsdatum gerade abgelaufen ist, die aber absolut genießbar seien, auch aus ethisch-moralischer Sicht eigentlich nicht akzeptabel.

500.000 Tonnen Nahrungsmittel landen jedes Jahr im Müll

Experten gehen davon aus, dass in Deutschland im Einzelhandel jährlich etwa 500.000 Tonnen Nahrungsmittel als Abfall entsorgt werden. Gründe dafür sind unter anderem Beschädigung oder ein abgelaufenes Mindesthaltbarkeitsdatum.

„Wer beim Foodsharing mitmachen will, der muss sich allerdings schon engagieren und auch flexibel sein. Denn nicht immer stehen die Wunschprodukte zur Abholung bereit und ohne eigenes Zutun kommen die Waren nicht ins Haus“, stellte Mira Berge abschließend fest.

Kontakt:

www.foodsharing.de

Lebensmittel-teilen-Lehre@gmx.de

