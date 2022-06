Unfall in Lehre 14-Jährige geht in Lehre bei Rot über die Ampel – Unfall

Eine 14-jährige Schülerin aus Braunschweig ist beim Überqueren der Berliner Straße in Lehre schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, ging sie am Donnerstagmittag trotz roter Fußgänger-Ampel über die Straße und wurde wurde von einem 54-jährigen Skoda-Fahrer erfasst.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war sie mit Mitschülern auf dem Weg nach Hause aus der Schule. In Höhe einer Apotheke musste die Schülergruppe an der roten Fußgänger-Ampel warten.

Unvorhersehbar sei das 14-jährige Mädchen dennoch auf die Straße gelaufen und stieß mit dem Auto zusammen. Sie wurde von einer Rettungswagenbesatzung und einem Notarzt versorgt und anschließend in ein Klinikum nach Braunschweig gebracht.

Die Berliner Straße war während der Verkehrsunfallaufnahme und der Versorgung der Verletzten teilweise voll gesperrt. Es bildeten sich Staus in beide Fahrtrichtungen. Die Polizei regelte den Verkehr.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Helmstedt:

Auto kommt zwischen zwischen Essenrode und Wendhausen von Fahrbahn ab – Totalschaden

Etwas zu schnell dürfte ein 21 Jahre alter Fahrzeugführer aus Braunschweig am Donnerstagabend auf der Landesstraße 639 unterwegs gewesen sein. Der 21-Jährige befuhr gegen 19.16 Uhr mit seinem Mazda MX 5 die L 639 aus Essenrode in Richtung Wendhausen, als er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Anschließend schleuderte er nach links über beide Fahrspuren hinweg, prallte in dem gegenüberliegenden Straßengraben gegen die Leitplanke und kam dort zum Stehen.

Dabei hatte der 21 Jahre alte Fahrzeugführer Glück im Unglück: Während sein roter Mazda einen Totalschaden erlitt blieb der 21-Jährige unverletzt.

Der Mazda war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit, wurde durch einen Kran geborgen und anschließend abgeschleppt. Der Gesamtschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 11.000 Euro belaufen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de