Schock für Helmstedter Kleingartenverein: Einbrecher stehlen Geld

Helmstedt. Die Tat am Vereinsdomizil in der Memelstraße ereignete sich zwischen Mittwoch und Dienstag. Der Verein vermisst Werkzeug und Geldkassetten.

Unbekannte sind in das Domizil des Kleingartenvereins in der Memelstraße eingestiegen.

Unbekannte sind in das Vereinsheim des Kleingartenvereins in der Memelstraße eingebrochen. Dabei verursachten die Täter einen Schaden von etwa 1.000 Euro. Der Tatzeitraum erstreckt sich von vergangenem Mittwochnachmittag, 14 Uhr, bis Dienstagnachmittag, 15 Uhr, teilt die Polizei mit. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten in der angegebenen Zeit auf das Gelände des Kleingartenvereins. Hier begaben sie sich an das Vereinsheim und öffneten mit brachialer Gewalt die Tür zu den Räumlichkeiten der dortigen Werkstatt.

Nachdem sie die Werkstatt betreten und sich umgeschaut hatten, stahlen sie diverses Werkzeug und zwei Geldkassetten mit derzeit noch unbekanntem Bargeldbetrag. Danach verließen sie die Räumlichkeiten und flüchteten unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft darauf, dass Nutzer oder Besucher des Kleingartenvereins helfen können, den Tatzeitraum einzugrenzen.

Polizei bittet um Hinweise und darum, Indizien nicht anzufassen

Möglicherweise haben Zeugen die Tür noch nach dem letzten Mittwoch verschlossen gesehen oder auch Personen beobachtet, die sich in verdächtiger Art und Weise dort umher bewegt haben. Ferner gehen die Ermittler davon aus, dass die Täter mit einer größeren Tasche oder einem Fahrzeug unterwegs gewesen sein dürften, um ihre Beute abtransportieren zu können.

In diesem Zusammenhang bitten die Beamten darum, aufgefundene Gegenstände, die aus einer Straftat herrühren können (Geldkassetten, Registriereinsätze, Werkzeug) nicht anzufassen, sondern unverzüglich die Polizei zu benachrichtigen. Oftmals handelt es sich bei den Gegenständen um Beweismaterial, welches für die weitere Untersuchung von Bedeutung ist. Hinweise an die Polizei: (05351) 5210.

red

