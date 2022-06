Kreis Helmstedt: Mann flüchtet nach Verfolgungsfahrt zu Fuß

Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Erwerbs, Besitzes und Konsums von Betäubungsmitteln und eines Verkehrsunfalls wird sich demnächst ein 34 Jahre alter Autofahrer aus dem Landkreis Helmstedt vor Gericht verantworten müssen. Der 34-Jährige war am Samstagabend gegen 23.40 Uhr einer Polizeistreife aufgefallen, als er mit seinem Wagen die Bundesstraße 1 von Helmstedt in Richtung Süpplingen befuhr. Das Fahrzeug wurde extrem langsam gefahren, führte plötzliche Lenkbewegungen durch und wurde augenscheinlich grundlos abgebremst, schreibt die Polizei.

Die Beamten wendeten den Funkwagen und entschlossen sich, den Mann zu kontrollieren. Dies bemerkte der Fahrer des Wagens und beschleunigte sein Fahrzeug. Als die Beamten den Wagen schließlich eingeholt hatten, gaben sie dem Mann umgehend Haltesignale. Der Wagen hielt in Fahrtrichtung Süpplingen kurz nach dem Abzweig Emmerstedt an. Doch anstatt bei der Kontrolle mitzuwirken, flüchtete der 34-Jährige wieder in sein Fahrzeug und fuhr davon.

Flüchtender rammt beinahe verfolgenden Streifenwagen

Die Beamten verfolgten den Flüchtigen und forderten Verstärkung an. Funkwagen, die sich dem 34-Jährigen in den Weg stellten, wurden umfahren, Haltesignale weiterhin missachtet. Auf der Straße Braunschweiger Tor, befuhr der 34-Jährige zunächst die Gegenfahrbahn, überfuhr anschließend bei einer Geschwindigkeit von etwa Tempo 70 eine Rotlicht zeigende Ampel und wollte auf der Wilhelmstraße den verfolgenden Streifenwagen rammen. Dieser konnte nur durch eine Gefahrenbremsung ausweichen.

Von der Poststraße bog der Flüchtige sodann auf einen Parkplatz, stoppte und flüchtete zu Fuß über eine Mauer in den Bereich Kleiner Wall. Hier verlor sich durch dichtes Gestrüpp und Dunkelheit die Spur des Flüchtigen.

Da der 34-Jährige seinen VW Golf nicht ordnungsgemäß gesichert hatte, rollte dieser nach dem Verlassen rückwärts und beschädigte einen Streifenwagen. Im Fahrzeug des 34-Jährigen fanden die Beamten den Führerschein des 34-Jährigen sowie diverse Betäubungsmittel, welche durch die Beamten sichergestellt wurden. Der Golf des 34-Jährigen wurde verschlossen am Ort zurückgelassen. Die Ermittlungen dauern an.

