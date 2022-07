Kreis Helmstedt: Autofahrer fährt mit fast 2 Promille

Am Mittwochvormittag teilte ein aufmerksamer Zeuge gegen 11.30 Uhr der Polizei mit, dass ein 56 Jahre alter Fahrzeugführer alkoholisiert mit einem dunklen VW Golf in Königslutter im Kreis Helmstedt unterwegs sei. Die Polizei traf den dunklen VW Golf nach eigenen Angaben wenig später auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße Fischersteg an.

Bei der Kontrolle des 56 Jahre alten Fahrzeugführers sei dieser deutlich alkoholisiert gewesen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest habe 1,87 Promille ergeben. Daraufhin sei dem Fahrzeugführer im Klinikum in Königslutter eine Blutprobe entnommen, der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel beschlagnahmt worden.

Der 56-Jährige werde sich demnächst wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss vor Gericht verantworten müssen.

