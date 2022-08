Drei Verletzte nach Auffahrunfall auf der A2 bei Helmstedt

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 2 zwischen Irxleben und Helmstedt sind am Montagmittag drei Personen verletzt wurden. Nach ersten Informationen der Polizei war ein Pkw in Richtung Westen unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache kurz vor der Abfahrt Bornstedt in einen Lkw-Anhänger krachte. Dabei entstand am Pkw Totalschaden.

Die drei Insassen des Pkw wurden vor Ort notärztlich versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten staut sich der Verkehr derzeit auf mehrere Kilometer.

